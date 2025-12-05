Putin India Visit: आजचा भारत ७७ वर्षांपूर्वीचा नाही, मोदी-पुतिन भेटीत उघडकीस आले राजकारण अन् तेल करारांचे रहस्य; बाह्य दबाव फेल!

रशियाचे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत ते अनेक महत्त्वाच्या करारांवर चर्चा करणार आहेत. दौऱ्यापूर्वी त्यांनी एका वृत्तवाहीनीला दिलेल्या मुलाखतीत जगातील बदलते सामर्थ्य संतुलन, युरोप-अमेरिकेशी तणाव, भारताशी भक्कम संबंधांचे भविष्य आणि ऊर्जा सहकार्य यावर मत व्यक्त केले..जागतिक पटलावर वेगाने बदलजागतिक पटलावर वेगाने बदल घडत आहेत. नवे समीकरण आकार घेत आहेत आणि सामर्थ्य केंद्रे बदलत आहेत. अशा काळात मोठ्या देशांमधील स्थिरता अत्यंत आवश्यक आहे. ही स्थिरता जगाच्या विकासाची खरी पायाभूत गोष्ट आहे. या संदर्भात भारत आणि रशिया यांचे संबंध विशेष महत्त्वाचे आहेत. हे केवळ द्विपक्षीय संबंध नसून, दोन्ही देशांच्या समान ध्येयांच्या पूर्ततेसाठीही महत्त्वाचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडिया सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. दरवेळी भेट झाली की ते नव्या कल्पनांवर चर्चा करतात आणि त्यांची दृष्टी अत्यंत व्यावहारिक असते..तप्रधान मोदी कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाहीतअंतराळ तंत्रज्ञान, अणुतंत्रज्ञान, जहाजबांधणी, विमान निर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांत रशिया आणि भारत एकत्र काम करत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे भविष्य ठरवणारे तंत्रज्ञान आहे. त्याच्या संधी आणि आव्हानांवर मोदींसोबत सखोल चर्चा होणार आहे.ऊर्जा सहकार्याबाबत पुतीन यांनी स्पष्ट केले की, अल्पकालीन राजकीय दबावाचा भारत-रशिया ऊर्जा संबंधांवर काहीही परिणाम होत नाही. हा संबंध दशकानुदशक जुना आणि विश्वासावर उभा आहे. यूक्रेन युद्धाशी त्याचा काही संबंध नाही. उलट रशियाच्या एका मोठ्या तेल कंपनीने भारतात रिफायनरी ताब्यात घेतली असून, तब्बल २० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली आहे. ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठी विदेशी गुंतवणूक आहे. सध्या भारत रशियाकडून स्वस्त तेल घेऊन युरोपला मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करत आहे. यामुळे काही देशांना खटकते आणि ते भारतावर नवे राजकीय दबाब आणत आहेत. पण आजचा भारत ७७ वर्षांपूर्वीचा नाही. तो स्वतंत्र आणि सक्षम आहे. पंतप्रधान मोदी कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाहीत आणि टकरावही टाळतात. केवळ वैध हितांचे रक्षण करतात..Vladimir Putin : भारत कुणासमोरही झुकणार नाही; आयातशुल्कावरील भूमिकेवरून पुतीन यांची स्तुतिसुमने.द्विपक्षीय व्यापारात थोडी घटद्विपक्षीय व्यापारात थोडी घट झाली असली तरी ती तात्पुरती समायोजनाची बाब आहे. हायड्रोकार्बन आणि तेल व्यापार मात्र पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे. रशियन कंपन्या भारतीय भागीदारांना पूर्ण विश्वासाच्या मानतात. ९० टक्क्यांहून अधिक व्यवहार राष्ट्रीय चलनांत होतात. बँकिंग अडथळे दूर करण्यासाठी नवे यंत्रणा उभारली जात आहे. एकदा ती कार्यान्वित झाली की बाह्य दबावाचा प्रश्नच राहणार नाही, असे देखील पुतीन म्हणाले.संरक्षण क्षेत्रातही संबंध अफाट आहेत. रशियाने केवळ शस्त्रे विकली नाहीत तर तंत्रज्ञानही दिले. टी-९० टँक, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, कलाश्निकोव रायफल्स भारतातच बनतात. एसयू-५७ विमानापासून ते जलसैनिक जहाजांपर्यंत सहनिर्मिती सुरू आहे. हा विश्वासाचा परमोच्च टप्पा असल्याचे ते म्हणाले..१०० अब्ज डॉलर क्षमतेचा गुंतवणूक व्यासपीठ उभारण्याचा मानसट्रम्प किंवा कोणत्याही बाह्य शक्तीचा दबाव आम्हा दोघांवरही परिणाम करत नाही, असे पुतीन म्हणाले. आम्ही कोणाविरुद्धही काम करत नाही, फक्त स्वहित सांभाळतो. यूक्रेनचे नाटो सदस्यत्व रशियाला धोकादायक वाटते. हे १९९० च्या करारांचे उल्लंघन आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून स्वतंत्र पेमेंट यंत्रणा आणि १०० अब्ज डॉलर क्षमतेचा गुंतवणूक व्यासपीठ उभारण्याचा मानस असल्याते देखील त्यांनी सांगितले.भारत-चीन सीमा प्रश्नावर पुतीन यांनी हस्तक्षेप न करण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली. दोन्ही देशांचे नेते जटिल प्रश्न सोडवण्यास सक्षम आहेत, असे त्यांचे मत आहे..Putin Car Features : ..म्हणून पुतीन यांच्या खास कारला एक ‘भक्कम किल्ला’ असं म्हटलं जातं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.