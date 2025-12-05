ग्लोबल

Putin India Visit: आजचा भारत ७७ वर्षांपूर्वीचा नाही, मोदी-पुतिन भेटीत उघडकीस आले राजकारण अन् तेल करारांचे रहस्य; बाह्य दबाव फेल!

India-Russia Energy and Strategic Partnership: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन भारत दौऱ्यावर: मोदींसोबत ऊर्जा, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि जागतिक दबावांविरुद्ध मजबूत द्विपक्षीय संबंधांची सखोल चर्चा
Vladimir Putin

Vladimir Putin

Sandip Kapde
रशियाचे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत ते अनेक महत्त्वाच्या करारांवर चर्चा करणार आहेत. दौऱ्यापूर्वी त्यांनी एका वृत्तवाहीनीला दिलेल्या मुलाखतीत जगातील बदलते सामर्थ्य संतुलन, युरोप-अमेरिकेशी तणाव, भारताशी भक्कम संबंधांचे भविष्य आणि ऊर्जा सहकार्य यावर मत व्यक्त केले.

