Donald Trump: अलास्कातून परतताना पुतिन यांनी इंधनासाठी २.२ कोटी रुपये रोखीने दिले; नेमकं काय घडलं?

वॉशिंग्टनः रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची अलास्का येथे गेल्या आठवड्यात चर्चा झाली. यानंतर तेथून परतताना तीन विमानात इंधन भरण्यासाठी पुतीन यांना अडीच लाख डॉलर (२.२ कोटी रुपये) रोखीने द्यावे लागले..अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी ही माहिती 'एनबीसी' न्यूजशी बोलताना दिली. पुतीन- ट्रम्प यांची बैठक १५ ऑगस्ट रोजी झाली. यासाठी पुतीन यांचे अलास्कात भव्य स्वागत करण्यात आले. चर्चेनंतर परत जाताना तीन विमानात इंधन भरण्यासाठी पुतीन यांच्या शिष्टमंडळाला रोखीने अडीच लाख डॉलर द्यावे लागले. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे त्यांच्या इंधनाचे पैसे रोखीने द्यावे लागले..तारापूर एमआयडीसीत वायू गळती; चार कामगारांचा मृत्यू; दोघांची प्रकृती चिंताजनक.रुबिओ म्हणाले, रशियाचे विमान अलास्कात उतरले तेव्हा त्यांना इंधन भरायचे होते. पण अमेरिकेची बँकिंग प्रणालीचा वापर करण्याची परवानगी त्यांना नसल्याने रोख पैसे द्यावे लागले. पुतीन यांनी ज्यावेळी रशियाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला, तेव्हापासून अमेरिकेने लावलेले प्रतिबंध अद्याप कायम असून त्याच्या परिणामालाही रशियाला सामोरे जावे लागत आहे. पुतीन यांचे शिष्टमंडळ पाच तास अलास्कात होते. ट्रम्प आणि पुतीन यांची चर्चा तीन तास झाली..