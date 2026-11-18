Russian President Vladimir Putin: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे तीन जागतिक नेते चीनमध्ये पहिल्यांदाच एकत्र पाहायला मिळाले. शेन्झेन येथे सुरू असलेल्या एशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य शिखर परिषदेदरम्यान एका भव्य मेजवानीच्या पूर्वसंध्येला रेड कार्पेटवर हा ऐतिहासिक क्षण घडला. .औपचारिक चर्चेपूर्वी पुतिन यांनी ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्याकडे जात त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी ट्रम्प आणि पुतिन यांनी एकमेकांशी हस्तांदोलन करत शुभेच्छा दिल्या आणि पाठीवर थाप मारत सौहार्दपूर्ण भेट घेतली. या भेटीपूर्वी रशियन नेते पुतिन शेन्झेन येथे पोहोचले होते आणि त्यांनी शी जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 'एर फोर्स वन' विमानाने शेन्झेनमध्ये दाखल झाले, जिथे विमानतळावर शी जिनपिंग यांनी त्यांचे स्वतः स्वागत केले..Junnar Farmers : शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांचा मोठा निर्णय; बनकर फाट्यात कांदा लागवड ७००, पुरुष मजुरी ८०० आणि इतर कामांसाठी ५०० रुपये दर.या शिखर परिषदेत ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात केवळ औपचारिकच नव्हे तर विविध विषयांवर थेट आणि सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही नेते बैठकीच्या सत्रामध्ये तसेच इतर वेळीही एकमेकांना भेटून जागतिक राजकारण आणि द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा करू शकतात. .Ball Tampering 2018: कमिन्ससह स्टार्कही अडकणार? ज्या बॅनक्रॉफ्टने सँडपेपरचा वापर केला, त्यानेच अखेर केला मोठा गौप्यस्फोट.या ऐतिहासिक भेटीमुळे अमेरिका, रशिया आणि चीन या महासत्तांमधील आगामी राजनैतिक संबंधांना नवीन दिशा मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. या तिन्ही नेत्यांच्या ऐतिहासिक भेटीकडे जगभारतील तज्ज्ञांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.