Vladimir Putin: पुतीन यांचे 'हे' चार मित्र, ज्यांच्यामुळे पाश्चिमात्य देशांचं वर्चस्व संपलं; चीनमधून दिला संदेश

नवी दिल्लीः गेल्या तीन वर्षांपासून पाश्चिमात्य देश युक्रेन युद्धाच्या विरोधात रशियाला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, रशिया आपल्या ४ शक्तिशाली मित्रांमुळे सर्व पाश्चिमात्य निर्बंधांचा सामना करत आहे. हा फायदा एकतर्फी नाही; युरोपियन देशांपासून रशियाच्या दूर जाण्याचा त्याच्या मित्रांनाही मोठा फायदा मिळत आहे, जे रशियाकडून स्वस्त दरात तेल आणि इतर वस्तू घेत आहेत..रशियन नेते चीनमधील विविध कार्यक्रमांमध्ये त्या लोकांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे राहिले. यामध्ये चीनचे नेते शी जिनपिंग, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियन आणि उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन यांचा समावेश आहे. जरी भारत आणि चीनने रशियाला युद्धात मदत करत असल्याचे नेहमीच नाकारले आहे, तरी अनेक तज्ज्ञ आणि पाश्चिमात्य देशांनी म्हटले आहे की, भारत आणि चीनचे व्यापारी संबंध रशियाला आर्थिकदृष्ट्या मदत करत आहेत.तर, उत्तर कोरियाचे शासक किम जोंग उन यांनी रशियाला उघडपणे पाठिंबा जाहीर केला आहे. इराणनेही ते रशियाचे लष्करी आणि कूटनीतिक सहयोगी असल्याचा इन्कार केलेला नाही..चीनमधून दिलेला संदेश केवळ युक्रेन युद्धापुरता मर्यादित नाहीचीनमध्ये सुमारे २६ देशांचे नेते एकत्र आले होते. पण त्यातील ४ ते ५ शक्तिशाली देश असे होते, ज्यांचे एकत्र येणे संपूर्ण पाश्चिमात्य वर्चस्वाला एक संदेश देत होते. चीनमध्ये एकत्र आलेल्या नेत्यांचे सर्व मुद्द्यांवर एकमत नसेलही, किंवा कदाचित त्यांना एकमेक फारसे आवडतही नसतील. पण ते जागतिक स्तरावर पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्व संपवण्याची एक सुवर्णसंधी पाहत आहेत. युरोपला भीती आहे की तोही याच्या निशाण्यावर येऊ शकतो.या देशांचे पुतिनसोबत दिसणे हा एक स्पष्ट संदेश आहे की युरोपने आपल्या सुरक्षेचा पुनर्विचार का करावा. युरोपने अलीकडच्या वर्षांत रशियाच्या नेत्याला एकाकी पाडण्याचा आणि त्याची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याचबरोबर त्यांनी हेही स्वीकारले आहे की अमेरिका आता असा सहयोगी राहिलेला नाही, ज्याच्याकडे ते नेहमी जाऊ शकतात..रशियाच्या पाठीमागून भारत आणि चीनचा खेळया खेळातील दोन सर्वात मोठे खेळाडू आहेत, चीन आणि भारत. रशिया पाश्चिमात्य देशांपासून दूर गेल्यामुळे याच दोघांना सर्वात जास्त फायदा झाला आहे. त्यांना स्वस्त ऊर्जा पुरवठा मिळाला आहे, परंतु तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हे नाते केवळ पैशांचे नाही. चीन आणि भारत दोन्ही पाश्चिमात्य देशांशी थेट संघर्षात उतरण्यास तयार नाहीत, तरीही रशिया पाश्चिमात्य विरोधी अजेंडा पुढे नेत असल्याचे पाहून ते दोघेही आनंदी आहेत..चार देश रशियाला कशी मदत करत आहेत?चीनला जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मानले जाते. चीन लष्करी ताकदीतही रशिया आणि अमेरिकेच्या बरोबरीने उभा आहे. तर भारताकडेही एक मोठी बाजारपेठ आहे आणि ती जगातील एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आहे. या दोन्ही देशांनी आर्थिक निर्बंधांनंतरही रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरले आहे.त्याचप्रमाणे, उत्तर कोरिया आणि इराण हे सुद्धा रशियाचे मजबूत सहयोगी आहेत. उत्तर कोरियाने युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात आपले सैनिक रशियाला पाठवले आहेत, तर अनेक बातम्यांनुसार, त्यांनी रशियाला घातक शस्त्रेही दिली आहेत. पाश्चिमात्य देशांचा दावा आहे की इराणही रशियाला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे पुरवत आहे, ज्यामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धात रशियाला पुढे जाण्यास मदत होत आहे. चीनमधील या कार्यक्रमांनी हे सिद्ध केले आहे की आता जग पाश्चिमात्य देशांवर अवलंबून नाही आणि त्यांच्या मदतीशिवायही देश विकास करू शकतात. इराण, रशिया आणि उत्तर कोरिया याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहेत..