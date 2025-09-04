ग्लोबल

Vladimir Putin: पुतीन यांचे 'हे' चार मित्र, ज्यांच्यामुळे पाश्चिमात्य देशांचं वर्चस्व संपलं; चीनमधून दिला संदेश

Vladimir Putin and his four key allies challenge Western dominance: चीनमध्ये सुमारे २६ देशांचे नेते एकत्र आले होते. पण त्यातील ४ ते ५ शक्तिशाली देश असे होते, ज्यांचे एकत्र येणे संपूर्ण पाश्चिमात्य वर्चस्वाला एक संदेश देत होते.
संतोष कानडे
नवी दिल्लीः गेल्या तीन वर्षांपासून पाश्चिमात्य देश युक्रेन युद्धाच्या विरोधात रशियाला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, रशिया आपल्या ४ शक्तिशाली मित्रांमुळे सर्व पाश्चिमात्य निर्बंधांचा सामना करत आहे. हा फायदा एकतर्फी नाही; युरोपियन देशांपासून रशियाच्या दूर जाण्याचा त्याच्या मित्रांनाही मोठा फायदा मिळत आहे, जे रशियाकडून स्वस्त दरात तेल आणि इतर वस्तू घेत आहेत.

