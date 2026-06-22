LPG Shortage: पुन्हा गॅस संकट! कतारमधील गॅस प्लांटमध्ये भीषण स्फोट; १३ जणांचा मृत्यू, मृतांमध्ये भारतीयांचा समावेश

LPG Shortage Crisis 2026: एकीकडे अमेरिका आणि इराणमध्ये शांतता करार झाला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून पुन्हा इंधन वाहतूक पूर्ववत होईल, अशी आशा आहे. मात्र त्यातच आता एक चिंता वाढवणारी बातमी पुढे आलीय. कतारमधील गॅस प्लांटमध्ये भीषण स्फोट झाल्याने १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा गॅस संकट निर्माण होऊ शकतं, अशी परिस्थिती निर्माण झालीय..रविवार, दि. २१ जून २०२६ च्या रात्री कतारमधील एका प्रमुख गॅस एक्सपोर्ट टर्मिनलवर भीषण स्फोट झाला. या दुर्घटनेत १३ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असून ५४ जण गंभीर जखमी झाले आहेत, तर १८ जण अजूनही बेपत्ता आहेत. अमेरिका आणि इराणमधील युद्धामुळे बंद पडलेला हा गॅस प्लांट पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न कर्मचारी करत असतानाच हा अपघात घडला..Pune BRT : पुण्यातून बीआरटी होणार हद्दपार; महापालिकेच्या मुख्यसभेत निर्णय, आषाढी वारीच्या पूर्वी रस्ते मोठे करणार.या दुर्घटनेत जीव गमावलेल्यांमध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांचा समावेश आहे. कतारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय आणि पाकिस्तानी कामगार कार्यरत आहेत, मात्र या दुर्घटनेत नक्की कोणत्या देशाचे किती नागरिक मृत पावले, हे अद्याप अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नाही. हा भीषण स्फोट कतारच्या 'रास लाफान' इंडस्ट्रियल एरियात असलेल्या बरजान गॅस सप्लाय फॅसिलिटीमध्ये झाला. हा गॅस प्लांट दररोज सुमारे १.४ अब्ज मानक घन फूट गॅसचे उत्पादन करतो..या प्लांटची मालकी कतारची सरकारी कंपनी 'कतरएनर्जी' कडे असून, काही हिस्सा अमेरिकन कंपनी 'एक्सॉनमोबिल'कडे आहे. इराण आणि अमेरिकेमधील वादामुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' हा सागरी मार्ग बंद असल्याने कतारला गॅस पुरवठा करता येत नव्हता, त्यामुळे उत्पादन थांबले होते. आता युद्ध संपवण्याबाबत चर्चा सुरू झाल्यानंतर कतारने हा टर्मिनल पुन्हा सुरू करण्याचे काम हाती घेतले होते, त्याच दरम्यान हा स्फोट झाला. कतारचे ऊर्जा मंत्री शेरिदा अल काबी यांनी सोमवारी या दुर्घटनेतील मृतांच्या व जखमींच्या आकड्याला दुजोरा दिला..मुंबईचे कुणाल शाह व्हॉट्सअॅपचे बॉस बनणार! ग्लोबल हेडपदी नियुक्ती; मेटाचा मोठा निर्णय, वाचा शाह नेमके आहेत कोण?.या भीषण स्फोटामुळे जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा एकदा गॅस संकट गडद होण्याची चिन्हे असून एलपीजीची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते. कतार हा जगातील सर्वात मोठ्या लिक्विफाइड नॅशनल गॅस निर्यातदारांपैकी एक देश आहे. युरोपसह आशियातील जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे अनेक मोठे देश आपल्या ऊर्जा आणि विजेच्या गरजांसाठी पूर्णपणे कतारच्या गॅस पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत.