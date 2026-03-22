उड्डाण घेतलं अन् थेट जमिनीवर कोसळलं; हेलिकॉप्टरचा अपघात; सहा जणांचा मृत्यू, कुठं घडली घटना?

कतारमध्ये हेलिकॉप्टर कोसळल्याची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आज दुपारी या हेलिकॉप्टरने नियमितपणे उड्डाण घेतलं होते. मात्र, त्यानंतर त्यात बिघाड झाला आणि ते थेट जमिनीवर येऊन कोसळले.या दुर्देवी घटनेनंतर ६ जणांचे मृतदेह सापडले असून तर एकाचा शोध सुरू आहे..कतारच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अग्निशमन दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. मृतदेह बाहेर काढण्याचं काम सुरु आहे. त्यासाठी एक विशेष पथकही स्थापन करण्यात आलं आहे. गृह मंत्रालयाने मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती तीव्र दुःख व्यक्त करत संवेदना व्यक्त केल्या आहेत..दरम्यान, मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम कतारवरही दिसून येत आहे. इराणकडून अमेरिकन आणि इस्रायली हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून खाडी देशांवर हल्ले केले जात आहेत. त्यामुळे आधीच सुरू असलेला संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. जागतिक स्थरावर ऊर्जा संकट निर्माण झालं आहे..महत्त्वाचे म्हणजे, जागतिक वायू पुरवठ्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या कतारमधील रास लफान प्रकल्पावरही इराणने हल्ला केला होता. त्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले आहे. या हल्ल्यांमुळे कतारच्या द्रवित नैसर्गिक वायू केंद्रांनाही मोठे नुकसान झाले असून सुमारे १७ टक्के क्षमता प्रभावित झाली आहे. तसेच रास लफान येथील पर्ल इंधन प्रकल्पातील कामकाजही थांबवण्यात आले आहे.