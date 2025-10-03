ग्लोबल

Rahul Gandhi: लोकशाहीवरील हल्ला धोकादायक; कोलंबियातील परिषदेत राहुल गांधी यांची मोदी सरकारवर टीका

Political News: कोलंबियातील ईआयए विद्यापीठात राहुल गांधी यांनी भारतीय लोकशाहीवरील भाजप सरकारच्या हल्ल्यांचे स्पष्ट निषेध व्यक्त केले. त्यांनी विविधतेतून निर्माण होणारी ताकद टिकवण्याचे महत्त्व सांगितले.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बोगोटा (कोलंबिया): भाजप सरकारकडून देशातील लोकशाहीवरील सातत्याने हल्ले होत आहे. अनेक संस्थांना कमकुवत केले जात आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबला जात आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
political
Indian democracy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com