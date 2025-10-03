Rahul Gandhi: लोकशाहीवरील हल्ला धोकादायक; कोलंबियातील परिषदेत राहुल गांधी यांची मोदी सरकारवर टीका

बोगोटा (कोलंबिया): भाजप सरकारकडून देशातील लोकशाहीवरील सातत्याने हल्ले होत आहे. अनेक संस्थांना कमकुवत केले जात आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबला जात आहे. .भारताची ताकद ही विविधतेत आणि लोकशाहीत आहे; परंतु सरकारकडून लोकशाहीवर होत असलेले हल्ले हे देशापुढील सर्वात मोठा धोका असल्याची खरमरीत टीका काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली..कोलंबियातील ईआयए विद्यापीठात आयोजित एका परिषदेत त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. ते म्हणाले, भारतातील अभियांत्रिकी आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रात मोठी क्षमता आहे. मी देशाबद्दल खूप आशावादी आहे; परंतु त्याच वेळी रचनेत काही त्रुटी दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे. भारताला अनेक धर्म, परंपरा, भाषांची परंपरा लाभली आहे..लोक संवाद, संस्कृतीची देवाणघेवाण ही आपली ओळख आहे. वेगवेगळे धर्म, परंपरा आणि विचारांना व्यक्त होण्यासाठी योग्य व्यासपीठ मिळणे आवश्यक आहे. हे व्यासपीठ केवळ सुदृढ लोकशाही व्यवस्थेतून उभे राहते. सध्या या लोकशाही व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत. तो देशापुढील एक मोठा धोका आहे. त्यातही सर्वात मोठा धोका हा देशातील काही भागांमध्ये सुरू असलेल्या तणावाला खतपाणी..Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.घालणे हा आहे, असे ते म्हणाले.राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांवरदेखील टीका केली. भ्याडपणा हा त्यांच्या विचारसरणीच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यासाठी त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या भाषणाचा दाखला दिला. जयशंकर यांनी चीन आपल्यापेक्षा खूप शक्तिशाली आहे. आपण त्यांच्याशी कसे लढणार, असे विधान केले. शक्तिशाली घटकांपासून पळ काढणे, ही भाजप-संघाची ओळख असल्याचीही टीका गांधी यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.