खरा 'जेम्स बॉन्ड' सापडला? कधी? कुठं?

लंडन- सध्या एका बातमीने अनेकांचे लक्ष वेधले आहे. जेम्स बॉन्ड नावाच्या ब्रिटनच्या एजेंटला तुम्ही पडद्यावर पाहिलं असेल. कोणत्याही मिशनला यशस्वीरित्या पूर्ण करणारा जेम्स बॉन्ड म्हणजेच 007 ने अनेकांच्या मनात घर केले असेल. पण, जेम्स बॉन्ड नावाचा एक एजेंट लंडनच्या गुप्तचर विभागात खरंच काम करायचा हे सांगितल्याच तुम्हाला खरं वाटेल का?

इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल रिमेम्बर्न्स the Institute of National Remembrance (IPN)ने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे लोकांसोबतच गुप्तचर समुदायाला हादरवून सोडलं आहे. जेम्स बॉन्ड नावाचा ब्रिटनचा एक एजेंट कोल्ड वॉरदरम्यान पोलंडमध्ये आला होता, असा खुलासा कागदपत्रांमधून करण्यात आला आहे.

My name is Bond…James Bond!

The #IPN has the files of a certain James Bond! Was he the world’s famous agent?

We can confirm that during the #ColdWar era he visited Poland!

Why did he come to Poland in the mid-60’s? What did he do? Read the story - https://t.co/I5Y9bGsDDt pic.twitter.com/xg34ZKVj58

— Institute of National Remembrance (@ipngovpl_eng) September 23, 2020