लाइव्ह रिपोर्टिंग करतांना श्वानाने केला रिपोर्टरवर हल्ला; त्यानंतर जे घडलं...

टीव्ही न्यूज अँकर किंवा रिपोर्टर हे कायमच चर्चेचा विषय ठरत असतात. काही अँकर स्टुडिओतील त्यांच्या अनोख्या अंदाजासाठी चर्चेत असतात. तर, काही रिपोर्ट्स त्यांच्या रिपोर्टिंगच्या शैलीमुळे ओळखले जातात. यात अनेकदा लाइव्ह रिपोर्टिंग करतांना रिपोर्ट्ससोबत भन्नाट किस्से घडत असतात. त्यामुळे आतापर्यंत रिपोर्ट्ससोबचत घडलेल्या काही घटना सोशल मीडियावर व्हायरलदेखील झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. यामध्ये एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आला आहे. एक महिला रिपोर्टर लाइव्ह रिपोर्टिंग करत असतांना तिच्यावर श्वानाने हल्ला केला. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ MNP 24 या युट्यूब चॅनेलवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडीओमध्ये एक महिला रिपोर्टर बातमी सांगत असतांना अचानक एक श्वान तिच्या जवळ आला आणि त्याने तिच्यावर झेप घेतली. विशेष म्हणजे या श्वानाने केवळ झेपच घेतली नाही, तर तिच्या हातात असलेला माईक घेऊन तो पळून गेला. कुत्र्याने माइक पळवल्यानंतर ही महिला रिपोर्टर त्याच्या मागे धावत धावत गेली आणि अखेर तिने श्वानाकडून तिचा माईक परत मिळवला. विशेष म्हणजे हा मजेदार व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हेही वाचा : अभिमानास्पद! महाराष्ट्रात एका दिवसात विक्रमी लसीकरण १ मिनीट ३६ सेकंदाच्या या व्हिडीओला सध्या सोशल मीडियावर तुफान पसंती मिळत असून लाइक्स आणि कमेंट्सचा त्यावर पाऊस पडत आहे.



Web Title: reporter were giving information about the news dog attacked mike snatched and ran away