ग्लोबल

H-1B, H-4 visas: ८८ लाख वाचवायचे आहेत? रविवारच्या आत अमेरिकेला परत या! मायक्रोसॉफ्ट आणि इतर कंपन्या करत आहेत हे आवाहन

Tech companies like Microsoft, Meta, and Amazon have issued instructions to H-1B and H-4 visa holders | एच-१बी व्हिसाधारकांसाठी २१ सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकेत परतण्याचे आवाहन
H-1B, H-4 visas

H-1B, H-4 visas

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि अॅमेझॉनसारख्या टेक कंपन्यांनी एच-१बी आणि एच-४ व्हिसाधारकांना निर्देश दिले आहेत. ८८ लाख रुपये वाचवायचे असतील तर २१ सप्टेंबरपूर्वीच अमेरिकेत परत या, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावर वार्षिक १००,००० डॉलर्स शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america
Amazon Company
Microsoft Company

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com