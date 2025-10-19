ग्लोबल

Lawrence Bishnoi: वेळीच स्वतःला सुधारा नाहीतर...; लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला उघड इशारा, धमकी देणारा रोहित गोदरा नेमका कोण?

Lawrence Bishnoi and Rohit Godra: हॅरी बॉक्सरवर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी रोहित गोदारा टोळीने स्वीकारली. या हल्ल्यात हॅरी बॉक्सरचा एक सहकारी ठार झाला. लॉरेन्स बिश्नोई आणि गोदारा टोळीमधील संघर्ष सुरूच आहे.
परदेशात राहणारा आणि कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचा जवळचा असलेला गँगस्टर हॅरी बॉक्सरवर हल्ला करण्यात आला. रोहित गोदरा टोळीने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. एका गुंडाच्या मृत्यूचाही दावा केला जात आहे. रोहित गोदारा याने एका पोस्टमध्ये हा दावा केला आहे. हा हल्ला अमेरिकेत झाल्याचा दावाही केला जात आहे. यानंतर गोदाराने उघडपणे बिश्नोई गँगला इशारा दिला आहे.

