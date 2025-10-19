Lawrence Bishnoi: वेळीच स्वतःला सुधारा नाहीतर...; लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला उघड इशारा, धमकी देणारा रोहित गोदरा नेमका कोण?

परदेशात राहणारा आणि कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचा जवळचा असलेला गँगस्टर हॅरी बॉक्सरवर हल्ला करण्यात आला. रोहित गोदरा टोळीने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. एका गुंडाच्या मृत्यूचाही दावा केला जात आहे. रोहित गोदारा याने एका पोस्टमध्ये हा दावा केला आहे. हा हल्ला अमेरिकेत झाल्याचा दावाही केला जात आहे. यानंतर गोदाराने उघडपणे बिश्नोई गँगला इशारा दिला आहे. .लॉरेन्स बिश्नोई टोळी आणि रोहित गोदारा टोळी यांच्यातील गोळीबाराच्या बातम्या दररोज समोर येतात. यामध्ये कॅनडा, कॅलिफोर्निया आणि पोर्तुगालमधील घटनांचा समावेश आहे. हॅरी बॉक्सर हा तो गुंड आहे जो लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने देशांतर्गत आणि परदेशात केलेल्या गोळीबारांबद्दल सोशल मीडियावर नियमितपणे पोस्ट करतो. हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारतो..No Kings Protest: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात निषेधाची आग! नो किंग्ज आंदोलन म्हणजे नेमकं काय? लाखो लोक रस्त्यावर का उतरलेत?.रोहित गोदाराने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिलंय की, जय श्री राम. सर्व बांधवांना राम राम मी रोहित गोदारा. गोल्डी ब्रार बंधू... आज अमेरिकेत, कॅलिफोर्नियामध्ये हायवे ४१ वर एक्झिट १२७ जवळ, फ्रेस्नो, हॅरी बॉक्सर उर्फ हरियाला गोळी लागली आहे. त्याच्या एका साथीदाराचा जागीच मृत्यू झाला. एकाला गोळी लागली आणि तो रुग्णालयात दाखल आहे..हा हॅरी बॉक्सर भित्रा गाडीच्या सीटखाली लपला. हा लॉरेन्स बिश्नोई टोळीतील माणूस त्याच्या जोडीदाराला बेशुद्ध ठेवून पळून गेला. तो पृथ्वीवर कुठेही लपला तरी आपण त्याला सोडणार नाही. ज्या व्यक्तीने त्याच्या वडिलांसारखे वागवले आणि आपल्याला शिवीगाळ केली. त्याला आपल्यासमोर कोणतेही स्थान नाही. ज्याला काही लोक त्यांचा आदर्श मानतात तो पृथ्वीवरील सर्वात मोठा देशद्रोही आहे. वेळ लागू शकतो, पण कोणालाही माफ केले जाणार नाही. आम्ही या चोरांच्या टोळीला जमिनीवर पाडू. .Louvre Museum Robbery : मोनालिसाची पेंटींग असलेल्या म्युझियममध्ये दरोडा, अवघ्या सात मिनिटांत लंपास केले ऐतिहासिक दागिने, कशी झाली चोरी?.जर कोणी, या माणसाच्या प्रभावाखाली, आमच्याविरुद्ध आवाज उठवला तर त्याचा विचारही करू नका. आम्ही त्यांच्या आयुष्यावर असे नशीब लादू की सात पिढ्या ते लक्षात ठेवतील. वेळीच स्वतःला सुधारा, नाहीतर पृथ्वीच्या कोणत्याही कोपऱ्यात लपून राहा. तुमचा मृतदेह तुमच्या दाराशी तयार सापडेल, असं म्हणत त्याने बिश्नोई टोळीला धमकी दिली आहे. यानंतर आता खळबळ उडाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.