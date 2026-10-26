Piyush Goyal : रॉटरडॅम बंदराची हरित दिशा भारताच्या उपयोगाची; गोयल यांनी घेतला आढावा

रॉटरडॅम (नेदरलॅंड्स) - युरोपच्या व्यापार आणि ऊर्जा व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या रॉटरडॅम बंदराने आता पारंपरिक मालवाहतुकीपलीकडे हरित ऊर्जा आणि हायड्रोजनच्या केंद्राकडे वाटचाल सुरू केली आहे. भारताचे वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी आज या बंदराला भेट देऊन आधुनिक लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा संक्रमण आणि भविष्यातील बंदर व्यवस्थेचा आढावा घेतला. भारताची बंदर क्षमता पुढील दोन दशकांत मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याचे उद्दिष्ट असून, रॉटरडॅमसोबत सहकार्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे गोयल यांनी सांगितले..महाराष्ट्रात वाढवण बंदर उभे केले जात आहे. ते राॅटरडॅम बंदराहून सुमारे ६० टक्के मोठे आहे. या पार्श्वभूमीवर रॉटरडॅममध्ये उभी राहिलेली दळणवळणाची अत्याधुनिक व्यवस्था आणि हरित बंदराकडे सुरू असलेली वाटचाल महत्वाची आहे.नेदरलँड्स दौऱ्यातील भारतीय उद्योग प्रतिनिधीमंडळासह गोयल यांनी रॉटरडॅम बंदरातील विविध सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांची पाहणी केली..युरोपच्या ऊर्जेतील १३ टक्के वाटारॉटरडॅम बंदरातून युरोपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एकूण ऊर्जेच्या सुमारे १३ टक्के ऊर्जेची हाताळणी होते. आता, पारंपरिक जीवाश्म इंधनांबरोबरच हायड्रोजन, हरित ऊर्जा आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या तंत्रज्ञानासाठी बंदराची पायाभूत सुविधा विकसित केली जात आहे. रॉटरडॅमच्या योजनेनुसार २०५० पर्यंत बंदरातून सुमारे दोन कोटी टन हायड्रोजन हाताळला जाऊ शकतो. त्यातील मोठा हिस्सा जर्मनीसह युरोपातील शेजारी देशांच्या औद्योगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरला जाण्याची अपेक्षा आहे..शेलचा २०० मेगावॅटचा प्रकल्पबंदरातील हरित ऊर्जेचे उदाहरण म्हणजे शेलचा ‘हॉलंड हायड्रोजन-१’ प्रकल्प. २०० मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प सध्या उभारणीच्या टप्प्यात आहे. प्रकल्पातून दररोज सुमारे ६० टन हरित हायड्रोजन निर्मिती अपेक्षित असून पुढील वर्षापर्यंत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प समुद्रातील पवनऊर्जेतून मिळणाऱ्या अक्षय विजेचा वापर करून हायड्रोजन तयार करणार आहे. ‘ऊर्जा निर्मिती–हायड्रोजन–उद्योग’ अशी संपूर्ण हरित साखळी उभारण्याचा हा प्रयत्न आहे..बंदराचा आकारही प्रचंडरॉटरडॅम बंदराचे क्षेत्रफळ सुमारे १२,५०० हेक्टर असून बंदराचा विस्तार ४० किलोमीटरपेक्षा अधिक आहे. २०२५ मध्ये या बंदरातून ४२८.४ दशलक्ष टन मालाची हाताळणी झाली. कंटेनर वाहतुकीचे प्रमाण सुमारे १.४२ कोटी टीईयू (वीस फुट लांबीचे कंटेनर्स) होते.‘ग्रीन पोर्ट’कडे वेगवान वाटचालबंदराचे लक्ष्य २०५० पर्यंत कार्बन-न्यूट्रल बंदर उभारण्याचे आहे, असे बंदर अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जहाजे बंदरात उभी असताना त्यांची इंजिने चालू ठेवण्याऐवजी किनाऱ्यावरून वीज देण्यासाठीही मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. या क्षेत्रासाठी युरोपियन गुंतवणूक बँक आणि युरोपियन महासंघाच्या निधीचा वापर होत आहे..‘यशस्वी झालो तरी समाधान मानणार नाही’भारताच्या बंदर विकासाबाबत बोलताना गोयल यांनी 'यश मिळाले तरी आपण समाधानी होता कामा नये; ‘ये दिल मांगे मोअर’, अशी भूमिका मांडली. गेल्या दशकात भारताने बंदरांची क्षमता जवळपास दुप्पट केली आहे. पुढील दोन दशकांत ही क्षमता आणखी दोन वेळा वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.सागरमाला कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बंदरांचे आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्सची कार्यक्षमता वाढविणे आणि बंदरांभोवती औद्योगिक परिसंस्था उभारणे आवश्यक असल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले. रॉटरडॅम बंदरासोबत काम करून भारताला आधुनिक बंदर व्यवस्थापनातील अनुभव घेण्याची संधी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.गोयल यांनी मुंबईतील त्यांच्या मतदारसंघाचा संदर्भ देत भारतात देशातील सर्वांत मोठ्या समुद्री शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या उभारणीचा विचार असल्याचे सांगितले. जगभर आवश्यक असलेल्या उच्च कौशल्याचे भारतीय नौकानयन कर्मचारी घडविण्याचा विचारही त्यांनी मांडला..रॉटरडॅमचे ‘ग्रीन’ गणित* १३ टक्के : युरोपच्या ऊर्जा मागणीशी संबंधित प्रवाह रॉटरडॅममधून* १२,५०० हेक्टर : बंदराचे क्षेत्रफळ* ४२८.४ दशलक्ष टन : २०२५ मधील एकूण मालवाहतूक* १४.२ दशलक्ष टीईयू : २०२५ मधील कंटेनर हाताळणी* २०० मेगावॅट : शेलच्या हॉलंड हायड्रोजन-१ प्रकल्पाची क्षमता* ६० टन प्रतिदिन : या प्रकल्पातून अपेक्षित हायड्रोजन उत्पादन* २० दशलक्ष टन : २०५० पर्यंत रॉटरडॅममधून हाताळल्या जाणाऱ्या हायड्रोजनची संभाव्य मात्रा* २०५० : कार्बन-न्यूट्रल बंदराचे लक्ष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.