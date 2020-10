मोठी बातमी! रशियाच्या स्पुटनिक-5 लशीची चाचणी थांबवली

मॉस्को- रशियातून कोरोना लशीसंबंधी मोठी बातमी येत आहे. रशियाने आपल्या स्पुटनिक-5 लशीची चाचणी थांबवली आहे. लशीची मोठ्या प्रमाणात होणारी मागणी आणि डोसची कमतरता यामुळे तात्परुत्या काळासाठी तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी थांवबण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आवश्यक तितक्या कोरोना लशींची निर्मिती होत नसल्याचे सांगण्यात आलं आहे. लशीची चाचणी थांबवण्यात आल्याने रशियासाठी हा मोठा झटका असल्याचे मानले जाते.

रशियाच्या स्पुटनिक-5 लशीचे 40,000 स्वयंसेवकांवर परिक्षण सुरु आहे. पण, आता लशींच्या कमतरतेमुळे नव्या स्वयंसेवकांना लशीचा डोस देणे थांबवण्यात आले आहे. चाचण्या तात्पुरत्या स्वरुपासाठी थांबवण्यात आल्या असून 10 नोव्हेंपासून पुन्हा ते सुरु करण्यात येईल, असं संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

Russia has temporarily stopped vaccinating new volunteers in its #COVID19 vaccine trial due to high demand and a shortage of doses, a representative at the firm running the study said on Thursday, in a setback for Moscow’s ambitious plan to roll out the shot: Reuters

