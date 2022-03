रशिया जगण्याचा अधिकार हिरावून घेतोय, जगानं आमचं रक्षण करावं - युक्रेन

किव्ह : युक्रेननं (Ukraine War) अवघ्या जगाला रशियाविरोधात भूमिका घ्यायला आणि युद्ध थांबवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं कळकळीचं आवाहन केलं आहे. रशिया आमचा जगण्याचा अधिकार हिरावून घेतंय, संपूर्ण जगानं आमचं रक्षण करावं, अशी विनंती युक्रेननं केली आहे. युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं याबाबत ट्विट केलं आहे. (Russia is taking away the right to life the world must protect us says Ukraine)

युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं, जर जग सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीपासून अलिप्त राहिलं तर ते स्वतःलाही गमावून बसतील, ते ही कायमचे. कारण यासाठी बिनशर्त मूल्ये असून ती प्रत्येकासाठी समान आहेत. सर्व प्रथम जीवन आहे, प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. युक्रेनमध्ये आम्ही याचसाठी लढत आहोत, आक्रमणकर्ते आम्हाला वंचित ठेवू इच्छितात, ज्याचं संपूर्ण जगानं संरक्षण केलं पाहिजे"

मारियुपोल शहराला रशियन सैन्यानं वेढा दिला आहे, रस्ते ब्लॉक करण्यात आले आहेत. इथल्या नागरिकांना थकवलं गेलंय, छळलं गेलंय. अनेक वर्षांत प्रथमच, नाझींच्या आक्रमणानंतर कदाचित पहिल्यांदाच युक्रेनमध्ये एका मुलाचा डिहाड्रेशनमुळं मृत्यू झाला. युक्रेनमधील हवाई हल्ल्यांमुळे आणि ब्लॉक झालेल्या शहरांमध्ये प्रत्येक मृत्यूचा रशिया कारणीभूत आहे. दोष आक्रमणकर्त्यांचा आहे त्याचबरोबर ही जबाबदारी त्यांचीही आहे जे 13 दिवस कुठलेही आवश्यक निर्णय घेऊ शकले नाहीत, असंही युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

आम्हाला सांगण्यात आलं की, आंतरराष्ट्रीय 'रेड क्रॉस' संघटना आम्हाला मानवतावादी मोहिमेसाठी वाहनांवर प्रतीक वापरण्यास मनाई करत आहे. रेडक्रॉस त्यांची मालमत्ता असल्याप्रमाणं आमच्यावर निर्बंध आणत आहे. यातून या वस्तुस्थितीबद्दल बरंच काही कळतंय. याचा काही लोकांवर खूप प्रभाव पडला, अनेक युक्रेनी नागरिकांनी देश सोडण्याचा निर्णय घेतला.