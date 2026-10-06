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रशियातील लॅब टेक्निशियनच्या मृत्यूने खळबळ; न्यूमोनिक प्लेगची चर्चा, भारताची चिंता वाढली?

Russia Lab Technician Death : उपचारादरम्यान २ ऑक्टोबरला त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर त्यांच्या मृत्यूमागे प्लेग, विशेषतः न्यूमोनिक प्लेग तर नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली.
Russia Lab Technician Death

Russia Lab Technician Death

esakal

Shubham Banubakode
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रशियाच्या सायबेरिया भागातील एका लॅब टेक्निशियनच्या मृत्यूने सध्या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. इरकुत्स्क भागातील अँटी-प्लेग रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करणाऱ्या २८ वर्षीय दर्या शिपिलोवा यांना गंभीर न्यूमोनिया झाला होता. उपचारादरम्यान २ ऑक्टोबरला त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर त्यांच्या मृत्यूमागे प्लेग, विशेषतः न्यूमोनिक प्लेग तर नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली.

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