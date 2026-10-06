रशियातील लॅब टेक्निशियनच्या मृत्यूने खळबळ; न्यूमोनिक प्लेगची चर्चा, भारताची चिंता वाढली?

रशियाच्या सायबेरिया भागातील एका लॅब टेक्निशियनच्या मृत्यूने सध्या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. इरकुत्स्क भागातील अँटी-प्लेग रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करणाऱ्या २८ वर्षीय दर्या शिपिलोवा यांना गंभीर न्यूमोनिया झाला होता. उपचारादरम्यान २ ऑक्टोबरला त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर त्यांच्या मृत्यूमागे प्लेग, विशेषतः न्यूमोनिक प्लेग तर नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली..रशियन माध्यमांच्या रिपोर्टमध्ये लॅबमध्ये प्लेगच्या रोगजंतूंनी भरलेली टेस्ट ट्यूब फुटल्याचा आणि त्याच्या संपर्कात दर्या आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दुसरी शक्यता अशीही सांगितली जात आहे की, त्या अशा भागात गेल्या होत्या, जिथे जंगली उंदीर आणि मर्मोट यांसारख्या प्राण्यांमध्ये प्लेगचा बॅक्टेरिया नैसर्गिकरित्या आढळतो. मात्र, या दोन्ही शक्यतांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..Russia Ukraine War : रशियाचा भारतीय कंपनीच्या औषध प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला; एकाचा मृत्यू, मोठे नुकसान.रशियाची आरोग्य संस्था रोस्पोत्रेबनादझोरने मृत्यूचं कारण सध्या ‘अज्ञात कारणांमुळे झालेला न्यूमोनिया’ असं सांगितलं आहे. तपासात त्यांच्या कामाशी संबंधित कोणत्याही सूक्ष्मजीवाचा संसर्ग आढळला नसल्याचंही संस्थेने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, त्यांच्या संपर्कात आलेल्या सुमारे २०० जणांना खबरदारी म्हणून वैद्यकीय विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आलं आहे..न्यूमोनिक प्लेग किती गंभीर?प्लेग हा यर्सिनिया पेस्टिस या बॅक्टेरियामुळे होतो. याचे ब्यूबोनिक, सेप्टीसीमिक आणि न्यूमोनिक असे तीन प्रमुख प्रकार आहेत. यापैकी न्यूमोनिक प्लेग फुफ्फुसांवर परिणाम करतो आणि गंभीर ठरू शकतो. संक्रमित व्यक्तीच्या श्वासातून बाहेर पडणाऱ्या कणांमधून तो दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र, वेळेत निदान झाल्यास योग्य अँटीबायोटिक उपचाराने प्लेगवर उपचार शक्य आहेत..\nRussia Plague Scare: 200 जणांवर नजर; पुन्हा Lockdownची भीती? नेमकं काय घडलं?.भारतीयांनी घाबरायचं का?केरळ IMA रिसर्च सेलचे समन्वयक डॉ. राजीव जयदेवन यांच्या मते, सध्या भारतासाठी कोणताही तातडीचा धोका दिसत नाही. रशियातील मृत्यूचं कारण अजून स्पष्ट झालेलं नाही आणि प्लेगचीही पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत माहितीकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.