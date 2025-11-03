Russia Nuclear Submarine: रशियाची अण्वस्त्रवाहू पाणबुडी सज्ज; लढाईसाठी ‘पोसायडन’ ड्रोन तैनात, सागरी सीमांच्या संरक्षणाचे उद्दिष्ट

मॉस्को : रशियाने आपली अत्याधुनिक अण्वस्त्रवाहू पाणबुडी सज्ज केली असून, या पाणबुडीवर पोसायडन आण्विक ड्रोन तैनात करण्यात आले आहे. डुम्सडे मिसाइल (निर्वाणीच्या क्षणी वापरले जाणारे अस्त्र) म्हणून पोसायडन ओळखले जाते..ही आण्विक पाणबुडी ‘खाबरोव्स्क’ या नावाने ओळखली जाते. सेवेरोदविंस्क येथे रशियन संरक्षणमंत्री अँड्री बेलॉउसोव्ह यांच्या उपस्थितीमध्ये ही पाणबुडी नौदलात समाविष्ट करण्यात आली. रशियन नौदल प्रमुख अॅडमिरल अलेक्झांडर मोईसेयेव आणि इतर पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. ‘‘आज आमच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटना ठरली आहे,’’ असे बेलॉउसोव्ह यांनी शनिवारी रात्री उशिरा सरकारी दूरचित्रवाणी वाहिनीशी बोलताना स्पष्ट केले..रशियन संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाणबुडी अत्याधुनिक पाण्याखालील शस्त्रे आणि रोबोटिक प्रणालींनी सुसज्ज आहे. ही पाणबुडी रशियाच्या सागरी सीमांचे संरक्षण करील आणि जागतिक जलक्षेत्रातील त्याच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करेल.आण्विक पाणबुडीची रचना रुबिन डिझाइन ब्युरोने केली आहे आणि ती आधुनिक नौदल मोहिमांसाठी विकसित केली आहे. ‘पोसायडन’ पाणबुड्या अधिक वेगाने प्रवास करू शकतात. समुद्रात खोलवर आंतरखंडीय प्रवासांची त्यांची क्षमता आहे..दरम्यान, रशियाकडे अंदाजे ६५ ते ७० पाणबुड्यांचा ताफा असल्याचे म्हटले जाते. त्यामध्ये १६ आण्विक क्षमतेच्या बॅलिस्टिक पाणबुड्या आहेत. इतर पाणबुड्यांमध्ये ‘क्रूझ मिसाईल’ पाणबुड्यांचा समावेश आहे. रशियाकडे असणारी ‘बोरेई क्लास’ ही एक आधुनिक पाणबुडी असून, ‘बेल्गोरोड’ नावाची जगातील सर्वांत मोठी कार्यरत पाणबुडीही रशियाकडे आहे.सोव्हिएत रशियाच्या काळातील क्षेपणास्त्रे, विमाने आणि पाणबुड्या आधुनिक प्रणालींनी बदलणे गेल्या काही दशकांपासून सुरू असून, आण्विक शक्ती आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा हा एक भाग आहे. ‘खाबरोव्स्क’ पाणबुडी सेवमॅश गोदीत तयार झाली आहे. याच गोदीने या पूर्वी भारतासाठी ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ या विमानवाहू जहाजाची सुधारित रचना केली होती..संरक्षण स्वयंपूर्णतेचे शिल्पकार.‘पोसायडन’ ड्रोन म्हणजे काय?‘पोसायडन’ हे अणुऊर्जेवर चालणारे पाण्याखालील ड्रोन आहे. ते अत्यंत समुद्रात खोल आणि लांब अंतरापर्यंत जाऊ शकते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांनी या ड्रोनची चाचणी यशस्वी झाल्याचे काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. पारंपरिक अणुभट्टीपेक्षा लहान आकारातील ही प्रणाली पाणबुडीतील मर्यादित जागेतही सक्षमपणे काम करू शकते.रशियाच्या सुरक्षा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी या शस्त्राचे वर्णन निर्वाणीच्या क्षणी वापरले जाणारे क्षेपणास्त्र असे केले आहे. रशियाच्या संसदेच्या संरक्षण समितीचे प्रमुख आंद्रेई कार्तापोलोव्ह म्हणाले की, ड्रोन संपूर्ण किनारपट्टीवरील देश नष्ट करण्यास सक्षम आहे. भविष्यातील पाण्याखालील युद्ध तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जगापेक्षा अनेक पावले पुढे जाऊन लढण्यासाठी रशियाने तयारी केली असल्याचे संरक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.