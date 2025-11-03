ग्लोबल

Russia Nuclear Submarine: रशियाची अण्वस्त्रवाहू पाणबुडी सज्ज; लढाईसाठी ‘पोसायडन’ ड्रोन तैनात, सागरी सीमांच्या संरक्षणाचे उद्दिष्ट

Russia Deploys Nuclear Submarine ‘Khabarovsk’: रशियाने ‘खाबरोव्स्क’ नावाची अत्याधुनिक आण्विक पाणबुडी सज्ज केली असून, त्यावर ‘पोसायडन’ आण्विक ड्रोन तैनात करण्यात आले आहेत. या पाणबुडीमुळे रशियाच्या नौदल शक्तीत मोठी भर पडली आहे.
Russia Nuclear Submarine

Russia Nuclear Submarine

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मॉस्को : रशियाने आपली अत्याधुनिक अण्वस्त्रवाहू पाणबुडी सज्ज केली असून, या पाणबुडीवर पोसायडन आण्विक ड्रोन तैनात करण्यात आले आहे. डुम्सडे मिसाइल (निर्वाणीच्या क्षणी वापरले जाणारे अस्त्र) म्हणून पोसायडन ओळखले जाते.

Loading content, please wait...
Technology
Russia
Drone
nuclear weapon
Defense
nuclear

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com