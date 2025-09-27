ग्लोबल

Russia News: रशिया आणणार बंदिस्त इंधनचक्रावरील अणुऊर्जा प्रणाली; व्लादीमिर पुतीन यांची माहिती, २०३० पर्यंत होणार विकसित

Vladimir Putin: रशियाचे अध्यक्ष पुतीन म्हणाले की २०३० पर्यंत बंदिस्त इंधनचक्रावर आधारित जगातील पहिली अणुऊर्जा प्रणाली विकसित केली जाईल. या प्रणालीमुळे इंधनाचा पुनर्वापर होईल आणि युरेनियमच्या गरजेवर मोठी बचत होईल.
Russia News

Russia News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मॉस्को : रशिया २०३० पर्यंत बंदिस्त इंधनचक्रावर आधारित असलेले जगातील पहिले अणुऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करणार असल्याची माहिती रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी दिली. या प्रणालीत इंधनाचा अनेकवेळा पुनर्वापर करता येईल आणि युरेनियमच्या पुरवठ्याची गरज लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा दावाही त्यांनी केला.

Loading content, please wait...
Vladimir Putin
Borussia
Energy
nuclear

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com