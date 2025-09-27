Russia News: रशिया आणणार बंदिस्त इंधनचक्रावरील अणुऊर्जा प्रणाली; व्लादीमिर पुतीन यांची माहिती, २०३० पर्यंत होणार विकसित

मॉस्को : रशिया २०३० पर्यंत बंदिस्त इंधनचक्रावर आधारित असलेले जगातील पहिले अणुऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करणार असल्याची माहिती रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी दिली. या प्रणालीत इंधनाचा अनेकवेळा पुनर्वापर करता येईल आणि युरेनियमच्या पुरवठ्याची गरज लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असा दावाही त्यांनी केला. .वर्ल्ड ॲटोमिक वीकच्या आंतरराष्ट्रीय फोमवरून त्यांनी येथे ही घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे महासंचालक राफेल ग्रोसी यांच्यासह अनेक जागतिक नेत्यांनी यात सहभाग घेतला आहे..पुतीन म्हणाले, की रशियातील टोम्स्क प्रदेशात २०३० पर्यंत बंदिस्त इंधनचक्रावर आधारित जगातील पहिली अणुऊर्जा प्रणाली विकसित करण्याचे आमचे नियोजन आहे. रशियाचे वैज्ञानिक व अभियंत्यांनी केलेले हे संशोधन खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारी आहे. अणुभट्टीमध्ये वापर केलेल्या एकूण इंधनांपैकी ९५ टक्के इंधनाचा अनेकवेळा पुनर्वापर केला जाईल. या प्रणालीच्या मदतीने किरणोत्सर्गी कचऱ्याच्या साठ्याची समस्या जवळपास पूर्णपणे सोडविता येईल. त्याचप्रमाणे, युरेनियम पुरवठ्याची गरजही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल..ते म्हणाले, की अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी वित्तपुरवठ्याचे नवीन आधुनिक मॉडेल विकसित करण्याची गरज आहे, असा माझा विश्वास आहे. अशा प्रकल्पांत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था आणि विकास बॅंकांनीही सहभागी व्हायला हवे. अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर संसाधनांची गरज असते. .त्यामुळे, अशा प्रकल्पांमधील प्रमुख सहभागी घटक असलेले राज्ये गुंतवणूकदार आणि ग्राहक यांच्यात धोका व लाभ यांचा संतुलित वाटा असणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘ब्रिक्स’ देशांनी स्थापन केलेल्या नवीन विकास बॅंकेने या वर्षाच्या सुरुवातीला अणुऊर्जा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली, हे सांगताना आनंद होतो. त्याचप्रमाणे, गेल्या वर्षीच्या शेवटी रशियाच्या पुढाकाराने ब्रिक्स देशांच्या यासंदर्भातील प्रयत्नांच्या समन्वयासाठी यंत्रणा उभारण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले..Premium| India GDP Growth: भारताची जीडीपी वाढ ग्रामीण भागापर्यंत का पोहोचत नाहीये?.वीस हजार प्रतिनिधींचा सहभागवर्ल्ड ॲटोमिक वीक हा रशियाच्या अणुऊर्जा क्षेत्राच्या ८०व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केलेला एक मोठा आंतरराष्ट्रीय मंच आहे, ज्याचे आयोजन रशियाची सरकारी अणुऊर्जा कंपनी ‘रोसॅटॉम’ करते. यंदाच्या कार्यक्रमात जगातील १०० देशांतील मंत्री, वैज्ञानिक, अधिकाऱ्यांसह २० हजारांपेक्षा अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.