Russia-Ukraine Ceasefire: रशिया अन् युक्रेन यांच्यात युद्धविराम सुरू... डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पत्नीची महत्त्वाची भूमिका

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान दक्षिण युक्रेनमधील रशियाच्या ताब्यात असलेल्या ओलेश्की शहरात मर्यादित युद्धविराम लागू करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या करारानुसार, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा युद्धविराम अंमलात आला. नागरिकांचे संरक्षण करणे आणि युद्धग्रस्त भागात आवश्यक मानवतावादी मदत पोहोचविण्यासाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, दोन्ही देशांमधील संपूर्ण युद्ध थांबलेले नसून इतर भागांत लष्करी कारवाया सुरूच आहेत..नियोजित वेळेच्या दोन दिवस आधी युद्धविराममेलानिया ट्रम्प यांनी त्यांच्या एक्स खात्यावरून युद्धविराम लागू झाल्याची माहिती दिली. मॉस्कोच्या स्थानिक वेळेनुसार २७ ऑक्टोबर रोजी पहाटे चार वाजता युद्धविराम सुरू झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत आणि अत्यावश्यक मदत वेळेत पोहोचविता यावी, यासाठी निर्धारित वेळेच्या दोन दिवस आधीच हा निर्णय अंमलात आणण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.युद्धविरामाचा कालावधी आणि भौगोलिक व्याप्ती मानवतावादी मदत मोहिमेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. खेरसॉन प्रदेशातील ओलेश्की शहराच्या पलीकडील भागापर्यंत युद्धविरामाचे क्षेत्र विस्तारण्यात आल्याची माहितीही मेलानिया यांनी दिली. रशियन सशस्त्र दलांच्या जनरल स्टाफचे संयुक्त प्रमुख जनरल व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह यांनी या युद्धविरामाला दुजोरा दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ.ओलेश्कीमधील नागरिकांची परिस्थिती गंभीररशियाच्या ताब्यात असलेल्या ओलेश्की शहरात सध्या सुमारे दोन हजार नागरिक राहत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या भागातील मानवतावादी परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली असून, नागरिकांना अन्न, औषधे आणि पाण्याची कमतरता जाणवत आहे. परिसरातील रस्त्यांवर युद्धामुळे स्फोटकांचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आवश्यक वस्तू पोहोचविणे आणि नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढणे आव्हानात्मक ठरत आहे.या पार्श्वभूमीवर, या आठवड्याच्या अखेरीस प्रस्तावित असलेल्या मानवतावादी मदत मोहिमेसाठी सुरक्षित मार्ग तयार करण्याच्या उद्देशाने युद्धविराम लागू करण्यात आला आहे. या मोहिमेची पुढाकार मेलानिया ट्रम्प यांनी घेतल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. युद्धविरामामुळे मदत घेऊन जाणाऱ्या ताफ्यांना संबंधित भागात प्रवेश करणे तसेच तेथून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे..इतर शहरांवरील हल्ले सुरूचओलेश्की परिसरात मर्यादित युद्धविराम लागू झाला असला, तरी रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध पूर्णपणे थांबलेले नाही. युक्रेनची राजधानी कीवसह अन्य शहरांवर रशियाचे क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा युद्धविराम केवळ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रापुरता मर्यादित आहे..मेलानिया ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीची चर्चाओलेश्की शहरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन मेलानिया ट्रम्प यांनी रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही बाजूंशी संवाद साधला. या भागात काही काळासाठी लष्करी कारवाया थांबवून मानवतावादी मदत पोहोचविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर मर्यादित युद्धविरामाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांनंतरही दोन्ही देशांमधील व्यापक युद्धविराम साध्य झालेला नसताना, मेलानिया यांनी एका विशिष्ट युद्धग्रस्त भागात मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. यापूर्वीही त्यांनी मानवतावादी मदतीसंदर्भात महत्त्वाची पावले उचलल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..Emergency Alert: ब्रिटन, अमेरिकेनंतर जपानही अलर्ट मोडवर! घरात ३ दिवसांचा अन्न-पाण्याचा साठा करा; नेमका धोका काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.