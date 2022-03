अखेर चीन उतरला रशियाच्या मदतीला, अमेरिकेने केलाय विरोध

By

युक्रेनवर रशियाचे हल्ले सुरुच आहेत. मात्र त्याचा फटका रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना बसला आहे. युद्धाला आज मंगळवारी (ता.१५) २० दिवस झाले आहेत. तरी ही युक्रेनियन सैन्य आणि नागरिक हरलेले नाहीत. त्यांचा रशियाविरुद्ध लढा सुरुच आहे. आणखीन किती दिवस हे युद्ध सुरु राहिल हे सांगत येत नाही. मात्र रशियाला (Russia) आता शस्त्रसाठ्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. मग संकटाच्या वेळी जगातील दोन महासत्ता एकत्र आल्या आहेत. रशियाने चीनकडे मदतीची मागणी केली होती. (Russia Ukraine War China Will Provide Money And Weapons To Russia)

त्यास चीनने (China) होकार दिला आहे. रशियाला चीन पैसा आणि शस्त्रास्त्रे पुरवणार आहे. दुसरीकडे मदत केल्यास चीनला परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा अमेरिकेने (America) दिला होता. असे असतानाही चीन रशियाच्या मदतीसाठी पुढे आला आहे. मात्र अमेरिकेची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. युक्रेनवरील (Ukraine) हल्ल्याच्या अगोदर रशियाने चीनबरोबर एक करार केला होता.

त्यानुसार चीनने रशियाचा गहू खरेदी करण्याची तयारी दाखवली होती. अमेरिका आणि ब्रिटनमधील संरक्षणविषयक तज्ज्ञांनी रशियाकडे १० ते १४ दिवस पुरेल एवढाच शस्त्रसाठा असल्याचा दावा केला आहे. शस्त्रसाठा संपत असताना युक्रेनमध्ये रशियन सैन्य पुढे जाऊ शकणार नाही.