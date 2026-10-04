Russia Ukraine War : रशियाचा भारतीय कंपनीच्या औषध प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला; एकाचा मृत्यू, मोठे नुकसान

रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान युक्रेनमधील भारतीय कंपनीच्या औषध निर्मिती प्रकल्पावर रशियाने ड्रोन हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे. सुमी शहरातील कुसुम ग्रुपच्या औषध निर्मिती प्रकल्पाला या हल्ल्याचा मोठा फटका बसला. या हल्ल्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या मुख्य इमारतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. हल्ल्यानंतर परिसरातून धुराचे लोट उठताना दिसून आले..कुसुम ग्रुपची स्थापना १९९४ मध्ये झाली होती. सुरुवातीला हा समूह भारतातून औषधांची युक्रेनमध्ये निर्यात करणारा वितरक म्हणून कार्यरत होता. सध्या समूहाचे व्यवस्थापन भारतीय नागरिक राजीव गुप्ता यांच्याकडे आहे. २००२ मध्ये कंपनीने इतर उत्पादकांच्या औषधांचे वितरण थांबवून स्वतःच्या ब्रँड्सच्या विपणनाला सुरुवात केली. त्यानंतर समूहाने औषध उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश केला. २००७ मध्ये भारतात आणि २००९ मध्ये युक्रेनमधील सुमी येथे उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्यात आला..Premium|Study Room : KN-३० क्षेपणास्त्र रशियाच्या ताफ्यात; उत्तर कोरिया-रशिया लष्करी सहकार्यामुळे बदलणार जागतिक संरक्षण समीकरणे?.कुसुम ग्रुपकडून ५० हून अधिक उत्पादनांची निर्मिती केली जाते. या औषधांची विक्री युक्रेनसह उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान आणि फिलीपिन्ससह नऊहून अधिक देशांमध्ये केली जाते. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असतानाही सुमी येथील प्रकल्पाचे कामकाज सुरू होते. मात्र, ताज्या ड्रोन हल्ल्यामुळे प्रकल्पाचे मोठे नुकसान झाले असून, प्राथमिक अंदाजानुसार हा फटका किमान ४०० कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगितले जात आहे..दरम्यान, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलन्स्की यांनी 'X'वरील पोस्टद्वारे या हल्ल्याचा निषेध केला. त्यांनी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला. झेलेन्स्की यांच्या माहितीनुसार, रशियन सैन्याने कीव्हमधील पिव्हनिचनी पुलावरही ड्रोन हल्ला केला. याशिवाय सुमी येथील औषधांच्या गोदामावर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर निप्रोमधील एका संपर्क केंद्रावर झालेल्या हल्ल्यात सहा जण जखमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. .युक्रेनमध्ये रशियाकडून 'शहेद' ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. या हल्ल्यांमुळे युक्रेनच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. अधिकारियोंच्या माहितीनुसार, हल्ल्यातील मृत आणि जखमींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.