२०३६पर्यंत पुतीन सत्तेत राहणार; संविधानात केला फेरबदल

मॉस्को : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन (Vladimir Putin) यांचा पुढील १५ वर्षे सत्तेत राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोमवारी (ता.५) त्यांनी एका विधेयकावर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये त्यांना सन २०३६ पर्यंत सत्तेत राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

पुतीन यांचा चौथा कार्यकाळ

मॉस्को टाईम्सच्या अहवालानुसार, राष्ट्राध्यक्षपदी पुतीन यांचा हा सलग दुसरा आणि एकूण चौथा कार्यकाळ आहे. राज्यघटनेनुसार त्यांना २०२४ मध्ये सत्ता सोडावी लागणार होती, पण आता घटना दुरुस्तीमुळे पुढील १५ वर्षे ते आपल्या पदावर कायम राहू शकतात. पुतीन यांनी गेल्या वर्षी देशातील नागरिकांकडून मतपत्रिका मागविल्या होत्या. त्यामध्ये त्यांना ६ वर्षांच्या आणखी दोन कार्यकाळ सत्तेमध्ये राहण्याची मुभा देण्याबाबत नागरिकांनी मते दिली होती. याला रशियातून मोठा विरोध करण्यात आला होता. तरीही त्यांनी मोठ्या विजयाचा दावा केला होता. त्यानंतर या प्रस्तावाला रशियन संसदेनेही मान्यता दिली.

- मालवाहतूक जहाजाची छोट्या बोटीला टक्कर; बांगलादेशात 26 जणांचा मृत्यू​

पुतीन मोडणार स्टॅलिनचा विक्रम?

माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, २०२४नंतर रशियन राष्ट्राध्यक्षांसाठी ६-६ वर्षांची मुदत असेल. पुतीन यांनी दोन्ही वेळा विजय मिळविला, तर ते २०३६पर्यंत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष राहतील. जर असे झाले, तर जोसेफ स्टॅलिन आणि पीटर यांचा प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहण्याचा रेकॉर्ड पुतीन मोडतील. सोमवारी मंजूर झालेल्या विधेयकात पुतीन यांना पुढील २० वर्षे निवडणूक लढविण्याचा आणि सत्तेत राहण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.

- खळबळजनक ! राफेल करारात भ्रष्टाचार, फ्रान्सच्या वेबसाइटचा दावा​

विरोधकांची टीका

माजी राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनाही या विधेयकाद्वारे आणखी दोन निवडणुका लढवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. २००८ ते २०१२ या काळात मेदवेदेव यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्षपद भूषवले होते.

Russians have paved the way for Vladimir Putin to stay in power until 2036. The 67-year-old former KGB officer has ruled the country for more than two decades as president or prime minister https://t.co/HZIxxxpWTN pic.twitter.com/GWcupWUgY8

— Reuters (@Reuters) July 2, 2020