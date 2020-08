रशियाने जगातील सर्वात शक्तीशाली स्फोटाचा VIDEO केला प्रसारित

मॉस्को - रशियाने ५९ वर्षांपूर्वी केलेल्या जगातील सर्वांत शक्तिशाली हायड्रोजन बाँबच्या स्फोटाच्या चाचणीची व्हिडिओ चित्रफीत रशियाच्या ‘रोसस्तोम’ या अणुऊर्जा संस्थेने नुकतीच प्रसारित केली आहे. याला ‘झार बाँबा’ किंवा ‘झार बाँब’ असे म्हटले जाते. या बाँबची चाचणी प्रथम ३० ऑक्टोबर १९६१मध्ये घेण्यात आली. जपानमधील हिरोशिमा शहरावर १९४५ मध्ये टाकलेल्या अणुबाँबपेक्षा रशियाच्या हा हायड्रोजन बाँब तीन हजार ३३३ पटीने अधिक विध्वंसक असल्याचे सांगितले जाते.

‘टीएनटी’च्या स्फोटाशी तुलना

‘न्यूयॉर्क टाईम्स’मधील वृत्तानुसार आर्टिक सागरातील नोव्हाया झेमलिया या द्विपसमूहात या बाँबची पहिली चाचणी झाली. या स्फोटाचे चित्रीकरण आतापर्यंत गुप्त ठेवण्यात आले होते. ‘टॉप सिक्रेट ः टेस्ट ऑफ ए क्लिन हायड्रोजन बाँब विथदिन ए यिल्ड ऑफ मेगाटोन्स’ या शीर्षकाच्या या चित्रीकरणात बाँब कसा तयार केला जातो आणि चाचणीस्तरावर त्याचास्फोट करण्यापूर्वी तो चाचणीच्यास्थळी कसा आणला जातो, हे यात दाखविले आहे. या बाँबच्या स्फोटाची तुलना पाच कोटी टन ‘टीएनटी’च्या स्फोटाशी केली जाते.

The Russian Rosatom - nuclear energy agency, just released amazing footage of the absolutely insane 1961 Tsar Bomba, the largest nuclear device ever tested and and most powerful human-made explosive ever detonated. https://t.co/0FGXAtkR5p pic.twitter.com/Fdmy5UnLdk

— Decoherence (@DecoherenceWave) August 25, 2020