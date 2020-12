VIDEO - ख्रिसमस गिफ्ट घेऊन जाणारा सांता अडकला वीजेच्या खांबावर

कॅलिफोर्निया - जगात सध्या ख्रिसमसची जोरदार तयारी सुरु आहे. कोरोनाचे संकट असले तरीही ख्रिसमसच्या तयारीला लोक लागले आहेत. सोशल मीडियावर या तयारीचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. यातच एक व्हिडिओ जगभर चर्चेत आला आहे. कॅलिफोर्नियातील एक व्यक्ती सांताक्लॉजचे कपडे घालून त्यांच्या मोटराइज्ड खासगी विमानातून निघाला होता. त्यावेळी त्याच्या विमानाला अपघात झाला आणि वीजेच्या खांबावर असलेल्या तारांमध्ये अडकल्याचं वृत्त पीपल्स मॅगेझिनने दिलं आहे.

सॅक्रॅमेन्टोतील भागात लहान मुलांना चॉकलेट्स वाटण्यासाठी संबंधित व्यक्ती निघाली होती. रविवारी सकाळी त्याचं विमान कोसळलं आणि नेमकं वीजेच्या खांबावर तो अडकून बसला. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून सांता क्लॉजच्या वेषात असलेली व्यक्ती वीजेच्या तारांत अडकल्याचं दिसत आहे.

In #RioLinda today #Santa may have lost his way but #MetroFire, @SacFirePIO & @SMUDUpdates made sure he was not long delayed.

W/o a scratch & full of good cheer we made sure Old St. Nick will use his reindeer when he sees you later this year. #MerryChristmas & #HappyHolidays pic.twitter.com/Tl3vNFzhZm

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) December 21, 2020