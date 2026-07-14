Saudi-Yemen War: येमेनमध्ये पुन्हा युद्धाची ठिणगी! सौदी अरेबियाचा विमानतळावर हवाई हल्ला, हूतींचा बदला घेण्याचा इशारा

सौदी अरेबिया-समर्थित सैन्याने येमेनची हुथी-नियंत्रित राजधानी सनावर हवाई हल्ले केले आहेत. येमेनच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकारने म्हटले आहे की, हुथी शिष्टमंडळाला घेऊन जाणाऱ्या इराणी विमानाला उतरण्यापासून रोखणे हा या हल्ल्यांचा उद्देश होता. सना विमानतळावरील हल्ल्यानंतर इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांनी सौदी अरेबियावर संताप व्यक्त केला असून बदला घेण्याची शपथ घेतली आहे. .अनेक वर्षांपासून, येमेनच्या दक्षिणेत उपस्थित असलेली सौदीच्या नेतृत्वाखालील आघाडी उत्तरेकडील हुथी बंडखोरांशी लढत आहे. अलीकडील शांततेनंतर हुथी आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील हा पहिला मोठा तणाव आहे. हवाई हल्ल्यांमुळे इराणचे एक प्रवासी विमान सना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरू शकले नाही. धोका ओळखून, विमानाने आपला मार्ग बदलला आणि ते होदेदाह येथे उतरले. विमान आणि त्यातील प्रवासी सुखरूप उतरले..पाकिस्तानचे दोन तुकडे, बलुचिस्तान स्वतंत्र देश घोषित, नेमकी कुणी केलीये घोषणा? .सना विमानतळावरून आलेल्या फोटो आणि व्हिडिओंमधून हल्ल्यांमुळे झालेले मोठे नुकसान दिसून येत आहे. हुथी अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी यांनी टेलिग्रामवर सांगितले की, तणाव कमी करण्याचा टप्पा संपत असतानाच सौदी अरेबियाने हे हवाई हल्ले केले. "या आक्रमणाला प्रत्युत्तर दिले जाईल आणि ते शिक्षाविना राहणार नाही," असे ते म्हणाले. येमेनमधील हवाई हल्ल्यांबाबत प्रतिक्रिया देण्याच्या विनंतीला सौदी अधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रतिसाद दिला नाही..येमेनी संरक्षण मंत्री जनरल ताहिर अल-अकिली यांनी सांगितले की, सोमवारी विमानतळाच्या धावपट्टीवर झालेला हल्ला हा एका अंत्यविधीवरून परतणाऱ्या हुथी प्रतिनिधीमंडळाला घेऊन जाणाऱ्या इराणी विमानाला रोखण्याच्या उद्देशाने होता. हल्ल्यांच्या काही वेळापूर्वी जारी केलेल्या एका निवेदनात अल-अकिली यांनी इराणी विमानांनी येमेनी हवाई हद्दीत प्रवेश करण्याविरोधात इशारा दिला होता..US Iran Conflict : मध्यपूर्वेत युद्धसदृश्य स्थिती ! अमेरिकेचा तिसऱ्या दिवशी इराणवर हल्ला, जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम.हुथींनी सांगितले की, विमान होदेदा विमानतळावर वळवण्यात आले, जिथे ते उतरले. हुथींच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अल-मसिराह ब्रॉडकास्टरच्या व्हिडिओ फुटेजमध्ये सना विमानतळाच्या धावपट्टीवर एक क्षेपणास्त्र आदळताना आणि त्यानंतर मोठा स्फोट होताना दिसत आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत येमेनमधील सर्व विमानतळे बंद करण्यात आली आहेत. येमेनच्या संरक्षण मंत्रालयाने विमानतळ आणि आजूबाजूचा परिसर रिकामा करण्याचा आदेश जारी केला. .येमेनच्या सत्ताधारी अध्यक्षीय नेतृत्व परिषदेचे प्रमुख रशाद अल-अलिमी यांनी सांगितले की, हुथी प्रतिनिधी मंडळाला परत आणण्यासाठी इराणने इराणी विमान कंपनी महान एअरमार्फत तेहरानहून सनासाठी विमानाची विनंती केली होती. एका निवेदनात, येमेनसाठीचे संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष दूत हान्स ग्रुंडबर्ग यांनी सांगितले की, त्यांचे कार्यालय येमेनी हवाई हद्दीतील हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे. त्यांनी तणाव आणखी वाढण्याच्या धोक्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. .Iran Tanker Attack : तणाव आणखी वाढला ! हॉर्मुझमध्ये इराणचा तेलवाहू जहाजावर हल्ला,भारतीय खलाशाचा मृत्यू, ८ गंभीर जखमी.२०२२ पासून येमेनमध्ये असलेली सापेक्ष शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी संबंधित पक्षांनी संवाद साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. येमेनचे गृहयुद्ध २०१४ मध्ये सुरू झाले, जेव्हा हुथींनी राजधानी सना आणि देशाचा बराचसा भाग ताब्यात घेऊन सरकारला पदच्युत केले. सरकारला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी सौदीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने हस्तक्षेप केला. २०२२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने युद्धविराम लागू होईपर्यंत सौदीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने अनेक वर्षे हुथींच्या ताब्यातील भागांना लक्ष्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.