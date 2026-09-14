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Saudi Arabia: सौदी अरेबियाला मदिनामध्ये सापडला 110 दशलक्ष टन युरेनियमचा प्रचंड साठा, इराणशी तणाव अन् अमेरिकेशी अणुकरार

Saudi Arabia uranium discovery: अरब जगतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला सौदी अरेबिया सध्या आपल्या 'व्हिजन २०३०' धोरणांतर्गत खनिज आणि ऊर्जा स्रोतांचे वैविध्यीकरण वेगाने करत आहे.
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saudi arebia

esakal

संतोष कानडे
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Saudi Arabia: पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या आणि युद्धाच्या सावटादरम्यान, सौदी अरेबियाने मदिना प्रांतात तब्बल ११० दशलक्ष टन कच्च्या खनिजांचा प्रचंड साठा शोधून काढल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या साठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर युरेनियम आणि दुर्मिळ खनिजे आढळल्याचे सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुल अझीझ बिन सलमान यांनी स्पष्ट केले आहे.

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