Saudi Arabia: सौदी अरेबियाला मदिनामध्ये सापडला 110 दशलक्ष टन युरेनियमचा प्रचंड साठा, इराणशी तणाव अन् अमेरिकेशी अणुकरार

Saudi Arabia: पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या आणि युद्धाच्या सावटादरम्यान, सौदी अरेबियाने मदिना प्रांतात तब्बल ११० दशलक्ष टन कच्च्या खनिजांचा प्रचंड साठा शोधून काढल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या साठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर युरेनियम आणि दुर्मिळ खनिजे आढळल्याचे सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुल अझीझ बिन सलमान यांनी स्पष्ट केले आहे..मदिनामधील 'जबल सय्यीद' प्रकल्पातील भूगर्भ संशोधन आणि उत्खननादरम्यान हा निष्कर्ष समोर आला असून यामध्ये जड घटकांसह अत्यंत मौल्यवान खनिजे आणि व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल अशा प्रमाणात युरेनियम असल्याचं स्पष्ट झाले आहे..Mohol Ganeshotsav : मोहोळ शहरात गणेश मूर्ती खरेदीसाठी मोठी गर्दी, गणेशोत्सवावर दुष्काळाचे सावट गणेश मूर्तीच्या किमती वाढल्या.हा शोध अशा वेळी समोर आला आहे जेव्हा पश्चिम आशियात अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात अणुकार्यक्रमावरून मोठा संघर्ष सुरू आहे; तसेच सौदी अरेबियावर येमेनमधील हुती बंडखोरांकडून सागरी मार्गांवर दबाव आणला जात आहे. शियाबहुल इराणच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी आणि सामरिक समतोल राखण्यासाठी सुन्नीबहुल सौदी अरेबिया सातत्याने आपले आंतरराष्ट्रीय स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहे..अरब जगतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला सौदी अरेबिया सध्या आपल्या 'व्हिजन २०३०' धोरणांतर्गत खनिज आणि ऊर्जा स्रोतांचे वैविध्यीकरण वेगाने करत आहे. देशांतर्गत युरेनियम उत्खनन आणि नागरी अणुऊर्जेचा विकास हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट राहिले आहे. जुलै महिन्यात अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या विकासासाठी आणि द्विपक्षीय संरक्षणासाठी एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली होती..Premium|Pune Ganeshotsav DJ Rules : पुणे गणेशोत्सवातील डीजे वाद; उत्सवाचा जल्लोष की नागरिकांच्या शांततेचा अधिकार? संतुलनाच्या शोधात पुणे.या करारानुसार, अमेरिकन कंपन्यांच्या मदतीने सौदी अरेबियात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जातील, तसेच रियाधला अमेरिकेच्या थेट देखरेखीशिवाय स्वतःच्या भूमीवर युरेनियम समृद्ध करण्याचा पर्यायही खुला राहणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मदिना येथील युरेनियमचा हा नवीन साठा सौदी अरेबियाच्या ऊर्जानिर्मितीला आणि सामरिक स्थितीला नवी ताकद देणारा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.