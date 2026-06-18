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Work Visa Rules: सौदी अरेबियाचा मोठा निर्णय! वर्क व्हिसा नियम बदलले; भारतीय कामगारांवर काय परिणाम होणार?

Saudi work permit rules: सौदी अरेबियामध्ये कामासाठी जाणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. वर्क परमिटमध्ये एक मोठा बदल केला आहे. परदेशातून गैर-सौदी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी १० अटी देखील निश्चित केल्या आहेत.
Saudi work permit rules

Saudi work permit rules

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

Saudi work permit rules: सौदी अरेबियाने वर्क व्हिसामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. देशाच्या मानव संसाधन आणि सामाजिक विकास मंत्रालयाच्या 'किवा' प्लॅटफॉर्मने उघड केले आहे की, सौदी अरेबियाने वर्क परमिटमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले असून नव्याने सुरू झालेल्या कंपन्यांसाठी तात्काळ उपलब्ध असलेल्या वर्क व्हिसांची कमाल संख्या पाचपर्यंत कमी केली आहे. भरती प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि कामगार बाजाराच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

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