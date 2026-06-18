Work Visa Rules: सौदी अरेबियाचा मोठा निर्णय! वर्क व्हिसा नियम बदलले; भारतीय कामगारांवर काय परिणाम होणार?

Saudi work permit rules: सौदी अरेबियाने वर्क व्हिसामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. देशाच्या मानव संसाधन आणि सामाजिक विकास मंत्रालयाच्या 'किवा' प्लॅटफॉर्मने उघड केले आहे की, सौदी अरेबियाने वर्क परमिटमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले असून नव्याने सुरू झालेल्या कंपन्यांसाठी तात्काळ उपलब्ध असलेल्या वर्क व्हिसांची कमाल संख्या पाचपर्यंत कमी केली आहे. भरती प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि कामगार बाजाराच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..किवाने स्पष्ट केले की, दोन वर्षांपेक्षा कमी काळापासून कार्यरत असलेल्या कंपन्या जास्तीत जास्त पाच इन्स्टंट व्हिसासाठी पात्र असतील. दोन वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या कंपन्यांसाठी, ही मर्यादा ५० व्हिसांपर्यंत असू शकते, मग त्यांनी एकाच वेळी अर्ज केला असो किंवा एका आठवड्यात अनेक वेळा अर्ज केला असो. स्थापना कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या आणि आवश्यक निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना सुरुवातीला फक्त दोन व्हिसा मिळतील. सौदीकरणाचा दर वाढल्यास त्यांना अधिक व्हिसा मिळू शकतात..Smartphone Ban : 'या' देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या स्मार्टफोन वापरावर बंदी, आदेश झुगारल्यास नोकरीला मुकावे लागणार, तुरुंगवासही होणार.किवाने परदेशातून गैर-सौदी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी १० अटी देखील निश्चित केल्या आहेत. या अटींमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे: व्यवसायाची स्थिती "सक्रिय" असणे आवश्यक आहे, आणि कर्मचाऱ्यांकडे वैध कामाचा परवाना व वैध व्यावसायिक नोंदणी असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी "मध्यम हिरव्या" किंवा त्याहून वरच्या श्रेणीत राहून सौदीकरणाच्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. .त्यांनी वेतन संरक्षण प्रणालीचे पालन करणे आणि अबशेर किंवा मुकीम सारख्या सरकारी प्लॅटफॉर्मवर पुरेशी शिल्लक राखणे देखील आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, काही इतर आवश्यकता लागू करण्यात आल्या आहेत: १० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना वार्षिक स्वयं-मूल्यांकनाच्या आवश्यकतांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यस्थळांची 'किवा' प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि कर्मचाऱ्यांचे वय किमान १८ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे, व्हिसाच्या प्रकारानुसार पुरेसा भरती कोटा राखणे आवश्यक आहे..US Iran Peace Deal : मध्यपूर्वेत शांततेची नवी पहाट ! अमेरिका-इराणमध्ये ऐतिहासिक शांतता करार; युद्धाला पूर्णविराम, 'होर्मुझ' खुली होणार .असे म्हटले जात आहे की, या नवीन प्रणालीचा भारतीय कंपन्या आणि भारतीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. सौदी अरेबियातील परदेशी कामगार वर्गात भारतीयांचा मोठा वाटा आहे. आता, नवीन कंपन्यांना तात्काळ जारी करता येणाऱ्या व्हीजींच्या संख्येवर मर्यादा घातल्याने नवीन कंपन्या किंवा स्टार्टअप्समध्ये सामील होऊ इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी भरती प्रक्रिया मंदावेल. शिवाय, व्यावसायिक आता या नवीन कंपन्यांऐवजी प्रस्थापित कंपन्यांना किंवा दोन वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेल्या कंपन्यांना प्राधान्य देऊ शकतात. जुन्या कंपन्यांचा व्हिसा कोटा जास्त असतो आणि त्या ५० व्हिसांपर्यंत अर्ज करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.