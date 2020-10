सौदी अरेबियाकडून भारताला दिवाळीची खास भेट

लंडन - भारताशी मित्रत्वाचे संबंध असलेल्या सौदी अरेबियाने दिवाळी भेट दिली आहे. नव्या नोटेवर जगाचा नकाशा छापण्यात आला असून त्यात पाकने आपल्या हद्दीत दाखविलेले पाकव्याप्त काश्‍मीर (पीओके) आणि गिलगीट-बाल्टीस्तान वगळण्यात आले.

पीओकेमधील कार्यकर्ते अमजद अयुब मिर्झा यांनी बुधवारी केलेल्या ट्‌विटमुळे हे स्पष्ट झाले. दिवाळी भेट असा उल्लेख त्यांनीच केला आहे. याचा संदर्भ असा की, "जी20' समुहाचे नेतृत्व सौदी अरेबियाकडे आहे. 21 व 22 नोव्हेंबर रोजी या समुहाची परिषद होणार आहे. त्यानिमित्त सौदी अरेबियाने 20 रियालची (सौदी चलन) विशेष नोट छापून तिचे अनावरण केले. त्यात पाकिस्तानच्या नकाशात वरील दोन भागांचा समावेश नाही.

सौदी अरेबियाची ही कृती पाकिस्तान तसेच पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासाठी कलंक आहे, अशी प्रतिक्रियाही मिर्झा यांनी व्यक्त केली. इम्रान यांच्या सरकारने गिलगीट-बाल्टीस्तानमध्ये 15 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोजित केली आहे. यास भारताने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. जम्मू-काश्‍मीर, लडाख व गिलगीट-बाल्टीस्तान हा आपला अविभाज्य भाग असल्याचा पुनरुच्चार परराष्ट्र खात्याने केला आहे.

Saudi Arabia’s ‘Diwali Gift’ to India, Chops-Off Gilgit-Baltistan & Kashmir From Pakistan’s Map.

The world map displayed on the backside of the note does not show Gilgit-Baltistan (GB) and Kashmir as parts of Pakistan. pic.twitter.com/0bNY6e05VH

— Husain Momin (@hmominngr) October 28, 2020