पाकिस्तानने मदत नाकारली! सौदीने थेट इस्रायलकडे मागितला गुप्तचर यंत्रणेचा सपोर्ट; हुती बंडखोरांचा उद्रेक

Saudi Arabia Seeks: येमेनमध्ये हुती बंडखोरांच्या जोरदार हल्ल्यानंतर सौदी अरेबिया मोठ्या संकटात सापडला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव सौदीने थेट इस्रायलकडे गुप्तचर मदतीची याचना केली आहे. हुती बंडखोरांनी लाल समुद्राचा किनारा आणि मोक्याच्या बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवल्यामुळे सौदी अरेबियाच्या तेल निर्यातीवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. या कठीण प्रसंगी सौदी अरेबियाचा जुना मित्र आणि 'मक्का करारा'तील भागीदार असलेल्या पाकिस्तानने येमेन संघर्षात लष्करी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला..पाकिस्तानच्या या भूमिकेमुळे ज्या इस्रायलला सौदी अरेबियाने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यताही दिलेली नाही आणि ज्याच्याशी औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत, त्याच देशाकडून अमेरिकेच्या मध्यस्थीने मदत मागण्याची वेळ सौदीवर आली आहे..Manchar News : नातवाच्या अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू असतानाच आजीनेही सोडले प्राण; खानदेशी कुटुंबावर दुहेरी दुःखाचा आघात.'द जेरुसलेम पोस्ट' आणि 'इस्रायल हायोम' या इस्रायली वृत्तपत्रांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली. सौदीचे क्राउन प्रिन्स आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांनी हुतींच्या हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी आणि बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीतील धोक्यांचा सामना करण्यासाठी गुप्तचर माहिती मिळवण्याच्या उद्देशाने इस्रायलशी अप्रत्यक्ष संपर्क साधला होता. याशिवाय त्यांनी इजिप्त आणि इतर आखाती देशांकडेही मदतीची विचारणा केली होती..Pune Ganeshotsav : पुण्यात यंदा प्रथमच ‘राज्य सांस्कृतिक महोत्सव’; शनिवारवाड्यावर ढोल-ताशा, काव्य आणि लोककलेचा त्रिवेणी संगम.पाकिस्तानची भूमिका काय?पाकिस्तानने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे लष्कर सौदीच्या भूमीच्या संरक्षणासाठी तैनात केले जाऊ शकते, परंतु परकीय भूमीवर जाऊन युद्ध लढणे ही त्यांची 'रेड लाईन' आहे. दुसरीकडे, अमेरिका आणि ब्रिटननेही येमेनमधील हुती बंडखोरांवर थेट लष्करी हल्ले करण्यास नकार दिला असून त्यांनी केवळ गुप्तचर माहिती आणि लष्करी सल्लागारांची मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मित्र देशांनी थेट कारवाईपासून हात आखडता घेतल्यामुळेच सौदीला इस्रायलकडे वळावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.