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पाकिस्तानने मदत नाकारली! सौदीने थेट इस्रायलकडे मागितला गुप्तचर यंत्रणेचा सपोर्ट; हुती बंडखोरांचा उद्रेक

Red Sea Conflict: पाकिस्तानने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे लष्कर सौदीच्या भूमीच्या संरक्षणासाठी तैनात केले जाऊ शकते, परंतु परकीय भूमीवर जाऊन युद्ध लढणे ही त्यांची 'रेड लाईन' आहे.
Israeli Intel Aid via US

Israeli Intel Aid via US

esakal

संतोष कानडे
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Saudi Arabia Seeks: येमेनमध्ये हुती बंडखोरांच्या जोरदार हल्ल्यानंतर सौदी अरेबिया मोठ्या संकटात सापडला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव सौदीने थेट इस्रायलकडे गुप्तचर मदतीची याचना केली आहे. हुती बंडखोरांनी लाल समुद्राचा किनारा आणि मोक्याच्या बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवल्यामुळे सौदी अरेबियाच्या तेल निर्यातीवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. या कठीण प्रसंगी सौदी अरेबियाचा जुना मित्र आणि 'मक्का करारा'तील भागीदार असलेल्या पाकिस्तानने येमेन संघर्षात लष्करी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

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