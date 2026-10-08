Saudi Arabia Yemen Conflict : सौदी अरेबियातील दोन विमानतळांवर हल्ले; ३ जणांचा मृत्यू, ३६ जखमी, हुथींनी घेतली जबाबदारी

सौदी अरेबिया आणि येमेन यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष पुन्हा एकदा एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. सौदी अरेबियातील दोन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये तिघांचा मृत्यू झाला असून ३६ जण जखमी झाले आहेत. रियाध आणि आभा विमानतळांना लक्ष्य केल्याची जबाबदारी येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांनी स्वीकारली आहे. या हल्ल्यांनंतर, सौदीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने आपल्या प्रत्युत्तरादाखलच्या कारवाया तीव्र केल्या आहेत. दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमुळे या भागातील तणाव वाढला असून, पुढील संघर्षाची भीती निर्माण झाली आहे..दोन विमानतळांना लक्ष्य सौदी अरेबियाच्या 'जनरल ऑथॉरिटी ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन' (GACA) नुसार, ६ आणि ७ ऑक्टोबर रोजी आभा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना स्वतंत्र हल्ल्यांमध्ये लक्ष्य करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन घटनांमध्ये एकूण तिघांचा मृत्यू झाला आणि ३६ जण जखमी झाले. या हल्ल्यांमुळे विमानतळ परिसरातील मालमत्तेचेही नुकसान झाले. GACA ने सांगितले की, आपत्कालीन पथकांनी त्वरित प्रतिसाद देत जखमींना रुग्णालयात हलवले आणि सुरक्षा उपाययोजना कार्यान्वित केल्या..Saudi-Yemen War: येमेनमध्ये पुन्हा युद्धाची ठिणगी! सौदी अरेबियाचा विमानतळावर हवाई हल्ला, हूतींचा बदला घेण्याचा इशारा.आभा विमानतळावर दोन महिलांचा मृत्यू वृत्तसंस्था एएफपी (AFP) नुसार, आभा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हल्ल्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला. मृत व्यक्ती या मोरोक्को आणि अल्जेरियाच्या नागरिक होत्या. या हल्ल्यात २८ जण जखमी झाले; जखमींमध्ये सौदी नागरिकांसह बांगलादेश आणि फिलिपिन्सच्या रहिवाशांचाही समावेश आहे. काहींना किरकोळ दुखापत झाली असली, तरी इतरांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे..रियाध विमानतळावर एकाचा मृत्यू राजधानी रियाधमधील किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हल्ल्यात सुदानच्या एका नागरिकाचा मृत्यू झाला. तेथे आठ जण जखमी झाले, ज्यामध्ये पाच सौदी नागरिक, दोन इजिप्शियन नागरिक आणि एका पाकिस्तानी नागरिकाचा समावेश आहे. सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..हुथींनी जबाबदारी स्वीकारली येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी दोन्ही विमानतळांवरील हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. हुथींचे लष्करी प्रवक्ते याह्या सारी यांनी सांगितले की, त्यांच्या सशस्त्र दलांनी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राद्वारे रियाधच्या किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लक्ष्य केले. त्यांच्या मते, हवाई वाहतूक विस्कळीत करणे हा या हल्ल्याचा उद्देश होता. हुथींनी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करून आभा विमानतळ आणि खमिस मुशैत येथील किंग खालिद हवाई तळालाही लक्ष्य केल्याचा दावा केला आहे. .दोन लाखांपेक्षा जास्त लोक विस्थापितसंयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, येमेनमध्ये संघर्ष तीव्र झाल्यामुळे २,००,००० हून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. युद्धांमुळे आधीच गंभीर मानवी संकटाचा सामना करत असलेला येमेन आता एका नवीन लष्करी संघर्षाच्या विळख्यात सापडला आहे. देशातील लोकसंख्येचा मोठा भाग मानवी मदतीवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.