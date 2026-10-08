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Saudi Arabia Yemen Conflict : सौदी अरेबियातील दोन विमानतळांवर हल्ले; ३ जणांचा मृत्यू, ३६ जखमी, हुथींनी घेतली जबाबदारी

Riyadh Abha Airport : येमेनमधील इराण-समर्थित हुथींनी दोन्ही हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली असून क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचा वापर केल्याचा दावा केला आहे. संघर्षामुळे येमेनमध्ये २ लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहे.
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esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सौदी अरेबिया आणि येमेन यांच्यातील सुरू असलेला संघर्ष पुन्हा एकदा एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. सौदी अरेबियातील दोन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये तिघांचा मृत्यू झाला असून ३६ जण जखमी झाले आहेत. रियाध आणि आभा विमानतळांना लक्ष्य केल्याची जबाबदारी येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांनी स्वीकारली आहे. या हल्ल्यांनंतर, सौदीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने आपल्या प्रत्युत्तरादाखलच्या कारवाया तीव्र केल्या आहेत. दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमुळे या भागातील तणाव वाढला असून, पुढील संघर्षाची भीती निर्माण झाली आहे.

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