Helicopter Crash: आक्रोश, धूर आणि मृत्यू... सौदी अरेबियात भीषण हेलिकॉप्टर दुर्घटना; अरामकोचे हेलिकॉप्टर कोसळून १४ जणांचा मृत्यू

सौदी अरेबियामधून एक अत्यंत दुःखद आणि मोठी बातमी येत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सौदी अरामकोचे एक हेलिकॉप्टर रास तानुरा शहरात कोसळले आहे. या भीषण अपघातात किमान १४ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक सरकारी वृत्तसंस्थेनुसार, हा अपघात रास तानुरा परिसरात घडला. कंपनीचे हेलिकॉप्टर अचानक कोसळून जमिनीवर पडले. .हा अपघात इतका भीषण होता की, हेलिकॉप्टरमधील १४ जणांना वाचण्याची संधीही मिळाली नाही आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, सौदी अरामको हेलिकॉप्टरच्या अपघाताची परिस्थिती आणि कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. अपघाताचे कारण निश्चित करण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आल्याचे सरकारी वृत्तसंस्थेने कळवले आहे..Plane Crash : मोठी बातमी! फ्रान्समध्ये विमान कोसळलं, पाच विद्यार्थ्यांसह ११ जणांचा मृत्यू.रास तानुरा हे सौदी अरेबियातील एक प्रमुख तेल केंद्र मानले जाते. जिथे कंपनीची मोठी तेल शुद्धीकरण कारखाना आणि तेल बंदर संकुल आहे. सौदी अरामकोने या मोठ्या अपघाताबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा सविस्तर माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही. शोध आणि बचाव पथके सध्या घटनास्थळी तैनात असून, ढिगाऱ्याखालून मृतदेह बाहेर काढत आहेत आणि इतर तांत्रिक बाबींचा तपास करत आहेत..Karachi Attack: कराचीत दहशतवादी हल्ला, पण पाकिस्तानचा निशाणा भारतावर; कोणताही पुरावा नसताना ठरवले जबाबदार.सौदी अरेबियाच्या ऊर्जा मंत्रालयातील एका अधिकृत सूत्राचा हवाला देत सरकारी वृत्तसंस्थेने या दुःखद अपघाताला दुजोरा दिला आहे. सौदी प्रेस एजन्सी (SPA) नुसार, अपघातात प्राण गमावलेले सर्व १४ जण सौदी नागरिक होते. हा अपघात पर्शियन आखाताच्या किनाऱ्यावर असलेल्या आणि सौदी अरामकोसाठी एक महत्त्वाचे तेल व औद्योगिक केंद्र असलेल्या रास तानुरा तेलक्षेत्रात घडला. ऊर्जा मंत्रालयाने या अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून, मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति तीव्र शोकसंवेदना आणि सहानुभूती व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.