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Helicopter Crash: आक्रोश, धूर आणि मृत्यू... सौदी अरेबियात भीषण हेलिकॉप्टर दुर्घटना; अरामकोचे हेलिकॉप्टर कोसळून १४ जणांचा मृत्यू

Saudi Arabia Helicopter Crash: सौदी अरेबियातील रास तानुरा येथे सौदी अरामकोचे हेलिकॉप्टर कोसळले. ज्यात हेलिकॉप्टरमधील सर्व १४ सौदी नागरिकांचा मृत्यू झाला. या अपघाताच्या कारणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
Saudi Arabia Helicopter Crash

Saudi Arabia Helicopter Crash

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सौदी अरेबियामधून एक अत्यंत दुःखद आणि मोठी बातमी येत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सौदी अरामकोचे एक हेलिकॉप्टर रास तानुरा शहरात कोसळले आहे. या भीषण अपघातात किमान १४ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक सरकारी वृत्तसंस्थेनुसार, हा अपघात रास तानुरा परिसरात घडला. कंपनीचे हेलिकॉप्टर अचानक कोसळून जमिनीवर पडले.

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