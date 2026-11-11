Scott Bessent : इराणकडून जीवे मारण्याची धमकी, अमेरिकेचे अर्थमंत्री निवासस्थान सोडून बंकरमध्ये पळाले; गुप्तचर यंत्रणांनी लष्करी तळावर हलवले

अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांच्या सुरक्षेबाबत मोठी खबरदारी घेण्यात आली आहे. इराणकडून जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्यानंतर बेसेन्ट यांनी आपले निवासस्थान सोडले असून, त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव एका लष्करी तळावर हलवण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घटनेमुळे अमेरिकन प्रशासनातील चिंता वाढली असून, सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांच्या संरक्षणासाठी अतिरिक्त उपाययोजना केल्या आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाची माहिती असलेल्या गुप्तचर सूत्रांनी बेसेन्ट यांना लष्करी तळावर हलवण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मात्र, त्यांच्यासमोरील धोक्याचे नेमके स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. इराणकडून संभाव्य हल्ल्याचा धोका लक्षात घेऊन अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत..इराणकडून अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न?यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनातील एका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याने इराण अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न तीव्र करत असल्याचा इशारा दिला होता. एका गोपनीय माहितीत इराणकडून अमेरिकन नागरिकांविरोधात आखले जाणारे जीवघेणे कट प्रगत टप्प्यात असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तथापि, अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, अमेरिका किंवा अन्य देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हल्ले घडवून आणण्याची इराणची क्षमता अद्याप मर्यादित आहे..Donald Trump Midterm Loss : इराण युद्ध ट्रम्प यांना भोवले; मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवावर अखेर कबुली, पुन्हा हल्ल्याचा इशारा.यापूर्वी संवेदनशील परिसरात ड्रोन दिसल्यानंतर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. वॅन्स आणि परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनाही सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले होते. त्यामुळे अमेरिकेतील वरिष्ठ नेत्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..इराणवरील निर्बंधांमध्ये बेसेन्ट यांची महत्त्वाची भूमिकाअमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षात स्कॉट बेसेन्ट यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. अमेरिकेच्या अर्थ विभागाने आर्थिक आणि वित्तीय निर्बंधांच्या माध्यमातून इराणवरील दबाव वाढवला आहे. २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियात मोठे नुकसान झाले असून, हजारो लोकांचा मृत्यू आणि लाखो नागरिकांचे विस्थापन झाल्याचे वृत्त आहे..दरम्यान, अमेरिकन अधिकारी किंवा अमेरिकेतील नागरिकांना लक्ष्य करण्याचा कट रचल्याचे आरोप इराणने फेटाळले आहेत. अमेरिकेच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला धमकावणारे एआय-निर्मित व्हिडिओ समोर आले असले, तरी प्रत्यक्ष कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा इराणने इन्कार केला आहे. स्कॉट बेसेन्ट यांच्या सुरक्षेबाबत अमेरिकेच्या वित्त विभागाने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.