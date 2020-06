'या' देशामध्ये कोरोना महामारीची दुसरी लाट 

सेऊल : कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे जगभरात आत्तापर्यन्त ४ लाख ७२ हजार २१६ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. तर ९१ लाख ९० नागरिकांना या विषाणूचा संसर्ग झालेला आहे. चीनच्या हुबेई प्रातांतील वुहान शहरातून या विषाणूचा प्रसार काही काळाने दक्षिण कोरियामध्ये वेगात झाला होता. पण त्यानंतर दक्षिण कोरियाने संपूर्ण देशामध्ये कठोर उपाययोजना करत या विषाणूच्या संसर्गाला पायबंद घालण्यात यश मिळवले होते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून देशात पुन्हा कोरोना बाधित रुग्ण आढळून येत असल्यामुळे, दक्षिण कोरियातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी कोरोनाची दुसरी लाट आल्याचे जाहीर केले आहे. कोरोना महामारीचा दुष्परिणाम पुढील अनेक दशकांपर्यंत जाणवणार - डब्लूएचओ चीनच्या हुबेई प्रातांत कोरोनाने सुरवातीला धुमाकूळ घातल्यानंतर, दक्षिण कोरियामध्ये या विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर झालेला होता. परंतु दक्षिण कोरियाने

कडक टाळेबंदी लागू न करता 'ट्रेस, टेस्ट अँड ट्रीटमेंट' या प्रोग्रॅमची तंतोतंत अंमलबजावणी करत, कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आणला होता. यानंतर मे महिन्याच्या सुरवातीला दक्षिण कोरियाने कोरोनाच्या खबरदारीसाठी म्हणून लागू केलेल्या सोशल डिस्टंसिन्गच्या नियमात शिथिलता करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे देशातील जनजीवन बऱ्यापैकी सामान्य झाले होते. मात्र यानंतर सेऊल मधील भागात दिवसाला ३५ ते ५० कोरोना बाधित रुग्ण आढळून येण्यास सुरवात झाली. यासोबतच काल सोमवारी पुन्हा ४६ कोरोना बाधित रुग्ण सापडल्याने दक्षिण कोरियाच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी देशात कोरोना विषाणूचा दुसरा टप्पा चालू झाल्याचे म्हटले आहे. देशातील रोग नियंत्रण व प्रतिबंधक केंद्राचे संचालक जंग यून-क्योंग यांनी या संदर्भात माहिती देताना, मे महिन्यातील सार्वजनिक सुट्ट्यानंतर कोरोना विषाणूचा प्रसार पुन्हा सुरु झाल्याचे म्हटले आहे. तर सेऊल शहराच्या काही भागात यापूर्वीच सोशल डिस्टंसिन्गचे नियम पुन्हा लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच सेऊल शहराचे महापौर पार्क वॉन यांनी, पुढील तीन दिवसांमध्ये शहरातील कोरोनाचा प्रसार याच गतीने सुरु राहिल्यास पुन्हा सोशल डिस्टंसिन्गचे कठोर नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनाचा प्रसार परत याच गतीने होत, परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आले तर दिवसाला हा आकडा ८०० पर्यंत वाढण्याची भीती पार्क वॉन यांनी व्यक्त केली आहे. कोरोनावर डब्लूएचओचा मोठा इशारा

दरम्यान, यापूर्वी दक्षिण कोरियात कोणत्याही भागात कोरोनाचे रुग्ण आढळले नसल्याने, सोशल डिस्टंसिन्गचे नियम शिथिल केले होते. त्यामुळे जनजीवन पुन्हा सामान्य होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले असतानाच, आता पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण सापडल्यामुळे आरोग्य यंत्रणा सजग झाल्या आहेत. दक्षिण कोरियात याअगोदर १२ हजार ४८४ कोरोना बाधित रुग्ण देशात आढळले होते. तर २८१ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

