Serbia gun fire: सर्बियातील शाळेत 14 वर्षांच्या मुलाकडून गोळीबार; 8 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

बलग्रेड : सर्बियातील एका शाळेमध्ये १४ वर्षीय मुलानं गोळीबार केला असून यामध्ये ८ विद्यार्थ्यांचा आणि सिक्युरिटी गार्डचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. सर्बियातील बेलग्रेडमध्ये हा भीषण प्रकार घडला आहे. सीएनएनच्या हवाल्यानं एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Serbia Eight children security guard killed after teenage boy opens fire at school)

या भीषण घटनेत इतर सहा मुलं आणि एक शिक्षक गंभीर जखमी झाला असून त्यांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. सर्बियाच्या अतंर्गत व्यवहार मंत्रालयानं ही माहिती दिली. मंत्रालयानं म्हटलं की, १४ वर्षांच्या शालेय विद्यार्थ्यानं आपल्या शाळेत हा गोळीबार केला. या विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे.

व्लादिस्लाव रिब्निकर इलेमेंट्री स्कूलमध्ये सकाळी ८ वाजून ४० मिनिटांनी ही गोळीबाराची घटना घडली. सर्बियाची राजधानी बेलग्रेडमधील व्रॅकर भागात ही घटना घडली. या घटनेची माहिती कळताच गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ज्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यानं हा गोळीबार केला त्यानं आपल्या वडिलांचं पिस्तूल चोरुन नेलं आणि शाळेत गोळीबार केल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं आहे.