मोठी बातमी : शाहबाज शरीफ पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान; बिनविरोध निवड

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी शाहबाज शरीफ यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. इम्रान खान यांच्या पक्षाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या काही वेळापूर्वीच पाकिस्तानमध्ये नवीन पंतप्रधान निवडण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन सुरू होते. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझचे (पीएमएल-एन) अध्यक्ष शाहबाज शरीफ हे इम्रान खान यांना सत्तेतून काढून टाकल्यानंतर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मानले गेले. हे कट्टर वास्तववादी आहेत आणि गेल्या काही वर्षांत त्यांनी स्पष्टवक्ता म्हणून नाव कमावले आहे. (Shahbaz Sharif is the new Prime Minister of Pakistan)

तीन वेळा माजी पंतप्रधान राहिलेले नवाझ शरीफ यांचे ७० वर्षीय धाकटे भाऊ शाहबाज हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या पंजाब प्रांताचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यांचा पक्ष पीएमएल-एन-विशेषत: त्यांचे सुप्रीमो नवाझ शरीफ यांनी पंतप्रधानपदासाठी त्यांच्या नावावर सहमती दर्शवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

माजी अध्यक्ष आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) सहअध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी संयुक्त विरोधी बैठकीत शाहबाज यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदासाठी प्रस्ताव ठेवला होता. शनिवारी उशिरा संसदेचे कनिष्ठ सभागृह नॅशनल संसदमध्ये अविश्वास प्रस्तावाद्वारे इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात आले.

पीटीआयने केला विरोध

पंतप्रधान (Prime Minister) निवडीसाठी सोमवारी पाकिस्तानच्या नॅशनल संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझचे अध्यक्ष शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे (पीटीआय) उपाध्यक्ष आणि माजी परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी रविवारी या पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, इम्रान खान यांचा पक्ष पीटीआयने याला विरोध केला. सर्व खासदार राजीनामे देतील आणि नवीन पंतप्रधान निवडीवर बहिष्कार टाकतील, असे इम्रान खान (Imran Khan) म्हणाले होते.