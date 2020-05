पाकच्या क्रिकेटपटूने मंदिरात जाऊन केली मदत...

इस्लामाबाद : जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला असून, विविध देशांनी लॉकडाऊनची घोषणा केली. यामुळे गरीब नागरिकांचे हाल होत असून, अनेकजण मदतीसाठी पुढे येताना दिसत आहेत. पाकिस्तानी क्रिकेटपटू मदतीसाठी पुढे आला असून, छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Video : चपाती बनवताना झाली फजिती...

पाकिस्तानमध्येही कोरोनामुळे बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महागाई आणि आर्थिक मंदीमुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. यामुळे अनेकजण मदतीचा हात पुढे करताना दिसत आहेत. पाकिस्तानी क्रिकेटपटू माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीनेही मदत सुरू केली आहे. आफ्रिदीची होप नॉट आउट ही संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून तो गरजूंना मदत करतो. पाकिस्तानमधील एक मंदिरात जाऊन त्याने हिंदू नागरिकांना साहित्य दिले आहे. या अभियानाअंतर्गत आफ्रिदीने पाकिस्तानातील हिंदू आणि ख्रिश्चन वस्त्यांमधील गरजू व्यक्तींना अन्नदान केले. संबंधित छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

We are in it together and we shall prevail together. Unity is our strength. Visited Sri Lakshmi Narain mandir along with @JK555squash President @SAFoundationN to deliver essential food items.

Ensuring #HopeNotOut

پاکستان بھر تک, آپ کے گھر تک

https://t.co/KGY2Gs2zUr pic.twitter.com/1VpOhSkc8L

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) May 10, 2020