Sheikh Hasina: मायदेशी जायला आवडेल, पण... निवडणूक प्रक्रियेबाहेर ठेवल्याची हसिना यांना खंत

नवी दिल्ली : ‘‘बांगलादेशात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये आमच्या बांगलादेश अवामी लीग पक्षाला निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आले आहे, त्यामुळे आमचे लाखो कार्यकर्ते निवडणुकीवर बहिष्कार घालणार आहेत. .बांगलादेशात अवामी लीगला निवडणूक प्रक्रियेपासून बाहेर ठेवत कोणाचेही सरकार आले तरी बांगलादेशात परतणार नाही,’’ असे बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसिना यांनी बुधवारी राॅयटर्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले..मी दिल्लीमध्ये अगदी मोकळेपणे राहत आहे, मात्र मला मायदेशी परतायला आवडेल. मात्र त्यासाठी तेथील सरकार हे वैध मार्गाने सत्तेत आलेले असावे, ते घटनात्मक मूल्यांची अंमलबजावणी करणारे असावे आणि जिथे कायदा आणि सुव्यवस्था असेल, असे हसिना म्हणाल्या..बांगलादेशात आॅगस्ट २०२४मध्ये विद्यार्थी आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्यानंतर शेख हसिना यांना देश सोडावा लागला होता..Premium| Bacchu Kadu Politics: माझा राजकीय प्रवेश समाजकारणातूनच.‘‘हे केवळ माझ्या किंवा अन्य कोणाच्या कुटुंबापुरते मर्यादित नसून, बांगलादेशात पुन्हा घटनेचे राज्य आले पाहिजे आणि राजकीय स्थैर्य आले पाहिजे,’’ अशी अपेक्षाही हसिना यांनी यावेळी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.