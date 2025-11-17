ग्लोबल

Sheikh Hasina: फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर शेख हसीना यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाल्या, तो हिंसाचार...

Sheikh Hasina’s First Reaction to Death Penalty: शेख हसीना यांनी राजकीय विरोधकांवर आसूड ओढला आहे. ज्या लोकांनी हिंस पसरवली त्यांच्याविरोधात खटला चालवला गेला नाही, असं त्या म्हणाल्या.
Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Sheikh Hasina Death Penalty: बांदलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशातल्या इंटरनॅशनल क्राईम ट्रिब्यूनलने (आयसीटी) दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. शेख हसीना यांनी या निर्णयाला एकतर्फी आणि राजकीय प्रेरित निर्णय असल्याचं म्हटलंय. त्या म्हणाल्या, माझं म्हणणं ऐकून घेल्याशिवाय हा निर्णय देण्यात आलेला आहे. जनतेतून निवडून न आलेल्या सरकारच्या न्यायाधिकाराने हा निर्णय दिला आहे.. त्यामुळे हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे.''

Loading content, please wait...
death
bangladesh
Sheikh Hasina

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com