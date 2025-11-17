Sheikh Hasina: फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर शेख हसीना यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाल्या, तो हिंसाचार...

Sheikh Hasina Death Penalty: बांदलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशातल्या इंटरनॅशनल क्राईम ट्रिब्यूनलने (आयसीटी) दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. शेख हसीना यांनी या निर्णयाला एकतर्फी आणि राजकीय प्रेरित निर्णय असल्याचं म्हटलंय. त्या म्हणाल्या, माझं म्हणणं ऐकून घेल्याशिवाय हा निर्णय देण्यात आलेला आहे. जनतेतून निवडून न आलेल्या सरकारच्या न्यायाधिकाराने हा निर्णय दिला आहे.. त्यामुळे हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे.''.मागच्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी बांगलादेश सरकार कोसळल्यानंतर शेख हसीना भारताच्या आश्रयाला आहेत. सोमवार, दि. १७ नोव्हेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकार, बांगलादेशने शिक्षा सुनावली आहे. त्यापूर्वी कोर्टाने त्यांना फरार घोषित केलं होतं. कोर्टात निर्णय देताना न्यायाधिकारणाने म्हटलं की, मागच्या वर्षी १५ जुलै ते १५ ऑगस्टदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या प्राणघातक कारवाईमागे हसीना यांचाच हात असल्याचे सिद्ध झाले आहे..Mumbai News: आनंदाची बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे दहा पदरी होणार; चार नव्या लेनसाठी राज्य सरकारचं नियोजन काय?.न्यायालयाने म्हटलं की, १९ जुलैनंतर गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी अनेक बैठका झाल्या. ज्यामध्ये विद्यार्थी आंदोलन दडपण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शेख हसीना यांनी आंदोलकांना लक्ष्य करण्यासाठी कोअर कमिटीला आदेश दिले. तर अवामी लीग समर्थकांनी आंदोलकांवर हल्ला केला. चौकशीदरम्यान आयजीपींनी कथित कृत्यांमध्ये आपला सहभाग कबूल केला..न्यायालयाने म्हटलं की, १९ जुलैनंतर गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी अनेक बैठका झाल्या. ज्यामध्ये विद्यार्थी आंदोलन दडपण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शेख हसीना यांनी आंदोलकांना लक्ष्य करण्यासाठी कोअर कमिटीला आदेश दिले. तर अवामी लीग समर्थकांनी आंदोलकांवर हल्ला केला. चौकशीदरम्यान आयजीपींनी कथित कृत्यांमध्ये आपला सहभाग कबूल केला..दरम्यान, या प्रक्रियेत न्यायालयाने एकूण ५४ साक्षीदारांच्या साक्षी ऐकल्या. तसेच देशभरातून गोळा केलेले पुरावे आणि विविध स्त्रोतांकडून मिळालेले अतिरिक्त पुरावेदेखील तपासण्यात आले. शिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या एका एजन्सीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, शेख हसीना आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशावरून प्राणघातक कारवाई करण्यात आलेली होती..Bhoom Nagarparishad Election : भूम नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी ९ अर्ज; तर नगरसेवक पदासाठी ८४ अर्ज दाखल.कोर्टाच्या निकालानंतर शेख हसीना म्हणाल्या की, हा निर्णय पूर्वनियोजित होता. मला माझा खटला चालवण्याची किंवा वकिलाद्वारे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली नाही. न्यायाधिकाराने केवळ अवामी लीगच्या सदस्यांवर खटले चालवले. राजकीय विरोधकांनी केलेल्या हिंसाचाराकडे मात्र दुर्लक्ष केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.