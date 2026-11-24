Sheikh Hasina: भारतात आश्रयाला असलेल्या बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी येत्या १६ डिसेंबर रोजी मायदेशी परतण्याची घोषणा केली आहे. बांगलादेशातील राजकीय आणि कायदेशीर तणाव शिगेला पोहोचलेला असताना, हसीना यांनी पहिल्यांदाच आपल्या परतीची निश्चित तारीख जाहीर केल्याने आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. .१६ डिसेंबर हा बांगलादेशचा 'विजय दिन' असून, १९७१ मध्ये पाकिस्तानपासून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा हा ऐतिहासिक दिवस आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर या विशेष दिनाचे औचित्य साधून त्या ढाक्याला परतण्याच्या तयारीत आहेत. हसीना यांचे प्रवक्ते सय्यद मोझम्मेल अली यांनी मंगळवारी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना या नियोजनाला दुजोरा दिला..Priyansh Arya smashes Highest T20 score : १९ षटकार, ७ चौकार! प्रियांश आर्यने ठोकली ट्वेंटी-२०तील सर्वोच्च धावसंख्या, ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला; द्विशतक थोडक्यात हुकले\n.ऑगस्ट २०२४ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर शेख हसीना यांची १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली होती आणि त्यांना देश सोडून भारतात यावे लागले होते. आता परतीसाठी त्यांनी बांगलादेश सरकारकडे राष्ट्रीय विमान कंपनी 'बिमान बांगलादेश एअरलाइन्स'चे विशेष विमान दिल्लीहून पाठवण्याची मागणी केली आहे..५ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्यांना बांगलादेशी विमानानेच भारतात आणले गेले होते; त्यामुळे घटनाबाह्य पद्धतीने हद्दपार केल्यानंतर आता १६ डिसेंबरला विजय दिनी त्यांना सन्मानाने परत नेण्याची जबाबदारी सरकारचीच असल्याचा दावा त्यांच्या प्रवक्त्याने केला आहे..Eknath Shinde Sindhudurg Politics : शिंदेसेनेचे ऑपरेशन टायगर आता कोकणात, ठाकरे गटाचा सिंधुदुर्गमधील बडा नेता एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत!.दरम्यान, मायदेशी परतण्यासाठी हसीना यांनी काही आठवड्यांपूर्वीच नवीन बांगलादेशी पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्राची मागणी केली होती, कारण देश सोडल्यानंतर त्यांची जुनी कागदपत्रे रद्द करण्यात आली होती. लंडनस्थित 'मॅट्रिक्स चेंबर्स' या त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी ९ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयाशी संपर्क साधून अर्ज केला होता आणि त्यानंतर हसीना यांच्या स्वाक्षरीचे संमतीपत्रही पाठवले होते..मात्र, बांगलादेश सरकारने या अर्जाच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत प्रवासी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला आहे. हसीना यांचे प्रत्यार्पण हे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील विद्यमान प्रत्यार्पण करारांतर्गतच व्हावे, अशी ठाम भूमिका ढाक्याने घेतली असून भारताकडे तशी अधिकृत विनंतीही केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.