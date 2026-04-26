ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमात गोळीबार, सिक्रेट सर्विसने वाचवला जीव; हल्लेखोर ताब्यात, VIDEO VIRAL

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स सहभागी असलेल्या कार्यक्रमात गोळीबाराची घटना घडलीय. शनिवारी रात्री वॉशिंग्टन हिल्टन हॉटेलमध्ये बेछूट गोळीबार झाला. या घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या सिक्रेट सर्विसच्या एजंटनी ट्रम्प यांच्यासह इतरांना घटनास्थळावरून सुरक्षित बाहेर काढलं. या गोळीबारात सुदैवाने कुणीही जखमी झालं नसल्याची माहिती समजते..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया दिलीय. त्यांनी म्हटलं की, एका शूटरला पकडण्यात आलं आहे. डीसीमध्ये आजची सायंकाळ खूपच गोंधळाची होती. सिक्रेट सर्विस आणि एजन्सींनी चांगलं काम केलं..एका प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, हॉटेलच्या आत गोळीबार झाला. यात चार चे सहा राउंड फायर केले गेले. मात्र हा गोळीबार मुख्य डायनिंग हॉलच्या जवळ नव्हता. तरीही गोळीबारामुळे झालेल्या मोठ्या आवाजाने सर्वांनाच धक्का बसला होता..अनेक रिपोर्टर्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की, हॉटेल परिसरात आत एक सशस्त्र हल्लेखोर घुसला होता. त्याला सुरक्षा दलाने ताब्यात घेतलंय. गोळीबाराच्या आवाजानंतर कार्यक्रमात आलेल्या पाहुण्यांनी आरडाओरडा केला. या हॉलमध्ये जवळपास अडीच हजार पाहुणे उपस्थित होते..डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांची पत्नी मेलानिया ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हेन्स हेसुद्धा सहकुटुंब कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. गोळीबारानंतर सुरक्षा दलाने त्यांना सुखरुप बाहेर काढलं. गोळीबार प्रकरणी एकाला ताब्यात घेतलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जिथं डोनाल्ड ट्रम्प आणि इतर अधिकारी जेवत होते त्या हॉलच्या बाहेरच हा गोळीबार झाला.