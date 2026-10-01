कॉकपिटमध्ये चाकू हल्ला, विमान वेगाने खाली आलं... तरी १७४ जणांचे प्राण वाचवणारे स्मित मच्छार कोण? साहस पाहून नेतान्याहू, ट्रम्पही शॉक

दुबईहून तेल अवीवकडे निघालेल्या फ्लायदुबईच्या विमानात बुधवारी (३० सप्टेंबर) धक्कादायक प्रकार घडला. विमान हवेत असताना एका पायलटने दुसऱ्या पायलटवर चाकूने हल्ला केला. या वेळी विमानाचे नियंत्रण भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार (Smit Machchhar) यांच्याकडे होते. कॉकपिटमध्ये झालेल्या हिंसक झटापटीदरम्यान त्यांनी हल्लेखोर सह-पायलटचा प्रतिकार करत विमानावरील नियंत्रण कायम ठेवले. त्यानंतर वेगाने खाली येणाऱ्या विमानाला सौदी अरेबियातील तबूक विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले..या घटनेनंतर कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या धैर्याची चर्चा सुरू झाली आहे. इस्राईली वृत्तसंकेतस्थळ ‘वायनेट’ने इस्राईली अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हल्ला करणारा सह-पायलट ओमानचा नागरिक असून त्याने विमान पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय आहे. विमान कोसळण्यापासून वाचवण्यासाठी मच्छार यांनी त्याच्याशी झटापट केली. त्यानंतर विमानातील इस्राईली प्रवाशांनीही त्यांना हल्लेखोराला आवर घालण्यात मदत केली.कॉकपिटमधील संघर्षानंतर दोन्ही पायलट जखमी झाले. तबूक विमानतळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांची प्रकृती नेमकी कशी आहे, याची तात्काळ माहिती उपलब्ध झाली नव्हती..स्मित मच्छार यांची वैमानिक म्हणून मोठी कारकीर्दकॅप्टन स्मित मच्छार हे भारतीय नागरिक असून त्यांनी यापूर्वी स्पाईसजेटमध्ये काम केले आहे. त्यांच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, जून २०२२ पासून ते फ्लायदुबईच्या बोईंग ७३७ विमानांच्या ताफ्यात कॅप्टन म्हणून कार्यरत आहेत. त्याआधी त्यांनी मुंबईतील स्पाईसजेटमध्ये तब्बल ११ वर्षे काम केले. या काळात त्यांनी वरिष्ठ कमांडर म्हणून जबाबदारी सांभाळली.नोव्हेंबर २०२० पासून मच्छार लाइन ट्रेनिंग कॅप्टन म्हणून इतर वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यासह त्यांच्या कामाची तपासणी करत आहेत. त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, बोईंग ७३७-८०० तसेच ७३७ मॅक्स ८ आणि ९ या विमानांवर त्यांना एकूण ९,७५० तासांचा उड्डाणाचा अनुभव आहे..स्पाईसजेटमध्ये ६,४०० तासांहून अधिक उड्डाणमच्छार हे फ्लायदुबईमध्ये डायरेक्ट-एंट्री कॅप्टन म्हणून रुजू झाले होते. इतर एअरलाइन्समध्ये आधीपासून कॅप्टन म्हणून काम करणाऱ्या अनुभवी वैमानिकांना थेट कॅप्टनच्या पदावर नियुक्त करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केला जातो. त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, स्पाईसजेटमध्ये पायलट-इन-कमांड म्हणून त्यांनी ६,४०० तासांहून अधिक उड्डाण केले आहे. फ्लायदुबईच्या प्रशिक्षण संघाचा भाग होण्याचीही त्यांची इच्छा होती.मच्छार यांनी वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधून बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशनची पदवी घेतली आहे. जून २००७ ते एप्रिल २००८ या कालावधीत त्यांनी हे शिक्षण पूर्ण केले. मात्र, त्यांनी वैमानिक प्रशिक्षण नेमके कुठे घेतले, याची माहिती त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये नमूद केलेली नाही..३७ सेकंदांत विमान १४,३०० फूट खालीतबूक विमानतळाला स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ८ वाजून ४४ मिनिटांनी विमानातून मदतीसाठी कॉल मिळाला. त्यानंतर सुमारे तासाभराने विमान तबूक विमानतळावर उतरले. फ्लाइट-ट्रॅकिंग डेटानुसार, विमान अवघ्या ३७ सेकंदांत अंदाजे १४,३०० फूट खाली आले. त्यानंतर बेकायदेशीर हस्तक्षेप दर्शविणारा ट्रान्सपॉन्डर कोड पाठवण्यात आला.फ्लायदुबईने या प्रकाराचे वर्णन ‘मार्गात घडलेली घटना’ असे केले आहे. मात्र, विमानाच्या आतील भागात नेमके काय घडले, याबाबत अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही..नेतान्याहूंकडून कॅप्टन मच्छार यांचे कौतुकइस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे. ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये नेतान्याहू यांनी गंभीर जखमी असूनही मच्छार यांनी धैर्य कायम ठेवत कॉकपिटचा दरवाजा उघडला आणि प्रवासी व कर्मचाऱ्यांना हल्लेखोरावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत केली, असे म्हटले आहे.मच्छार यांनी विमान अपहरणाच्या आणि अपघाताच्या प्रयत्नातून विमान वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घातल्याचे नेतान्याहू यांनी नमूद केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेत १७४ लोकांचे प्राण वाचले. नेतान्याहू यांनी मच्छार यांना ‘खरा हिरो’ संबोधत त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या..Flight Incident: 180 प्रवाशांचा जीव... '9/11' सारख्या हल्ल्याचा धोका; फ्लायदुबईच्या भारतीय कॅप्टनमुळे टळला मोठा अपघात, नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.