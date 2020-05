तब्बल एवढ्या भारतीय नागरिकांनी भारतात येण्यासाठी ऑनलाइन केले अर्ज

दुबई - संयुक्त अरब अमिरातीत असलेल्या सुमारे दीड लाख भारतीय नागरिकांनी भारतात येण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. येत्या काही दिवसात या अर्जाच्या संख्येत भर पडू शकते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना संसर्गामुळे दुबई आणि अन्य शहरात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत येण्यासाठी गेल्या आठवड्यापासून भारतीय दुतावासाकडून ऑनलाइन अर्जाची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. यानुसार अर्जाचा खच पडत आहे. विशेष म्हणजे लॉकडाउनमुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आल्याने हे कर्मचारी मायदेशी जाण्याच्या तयारीत आहेत. भारतात परत येणाऱ्यांमध्ये अशा नोकरदारांचे प्रमाण एक चर्तुथांश आहे. का परतत आहेत भारतीय?

1) उद्योग बंद झाल्याने बेरोजगारी

2) खाण्या-पिण्याचे हाल

3) आखाती देशांकडून अल्प मदत

4) एकत्र राहण्याने संसर्गाचा धोका

Web Title: So many Indian citizens have applied online to come to India