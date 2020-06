महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना; अमेरिकेने मागितली माफी

नवी दिल्ली : अमेरिकेत महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली. या प्रकरणी अमेरिकेनं माफी मागितली आहे. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची काही असामाजिक तत्त्वांकडून विटंबना करण्यात आली ही अतिशय दु:खद घटना आहे. आम्ही याबाबत खेद व्यक्त करतो. तसंच या प्रकरणी माफी मागतो, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेचे भारतातील राजदुत केन जस्टर यांनी दिली.

जॉर्ज फ्लॉयड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेत सध्या सर्वत्र हिंसक आंदोलने सुरु आहेत. या हिंसाचारादरम्यान महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना केल्याची घटना घडली. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये भारतीय दुतावासाबाहेर महात्मा गांधींचा पुतळा आहे. युनायटेड स्टेटस पार्क पोलिसांनी या प्रकरणी तपास करत असून यावर अमेरिकेकडून माफी मागण्यात आली आहे.

So sorry to see the desecration of the Gandhi statue in Wash, DC. Please accept our sincere apologies. Appalled as well by the horrific death of George Floyd & the awful violence & vandalism. We stand against prejudice & discrimination of any type. We will recover & be better.

— Ken Juster (@USAmbIndia) June 4, 2020