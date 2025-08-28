Narendra Modi : फिजीचे पंतप्रधान राबुका यांचे मोदींना सूचक सल्ला; 'कोणीतरी नाखूश, पण तुम्ही मात करू शकता'

नवी दिल्ली : ‘‘कोणीतरी तुमच्यावर नाखूश आहे, मात्र त्यातून निर्माण होणार तणाव सहन करण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये आहे. असे मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितले आहे,’’ अशी माहिती फिजीचे पंतप्रधान सिटिवेनी राबुका यांनी दिली. मंगळवारी भारतीय जागतिक व्यवहार परिषदेच्या (आयसीडब्लूए) वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ओशन आॅफ पीस’ या कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांशी संवाद साधताना राबुका यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेबद्दल माहिती दिली. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या ५० टक्के आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर राबुका यांच्या विधानाकडे पाहिले जात आहे. .‘ओशन आॅफ पीस’ या कार्यक्रमात राबुका यांनी त्यांच्या भाषणानंतर उपस्थितांशी संवाद साधत त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेबद्दल विचारले असता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आमच्या संकल्पना आणि आमच्या भावना यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला, असे राबुका यांनी सांगितले..‘‘सध्या जागतिक पातळीवर जे घडत आहे, त्याचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांवर होत आहे. त्याअनुषंगानेच शुल्कवाढ आणि अन्य काही घडामोडींच्या निमित्ताने मोदींकडे रोख वळत आहे. मी परवा त्यांच्याशी बोललो त्याचवेळी, त्यांना सांगितले की, कोणीतरी तुमच्यावर खूश नाही; पण तुम्ही इतके प्रभावी आहात की त्यावर तुम्ही मात करू शकता,” असे सांगत राबुका यांनी भारत अमेरिका यांच्यातील आयात शुल्काबाबतच्या घडामोडींवर सूचक विधान केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.