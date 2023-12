नवी दिल्ली- महादेव ऑनलाईन बेटिंग अ‍ॅपचा प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर याला दुबईमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. भारती सुरक्षा यंत्रणा, तसेच सक्तवसुली संचालनालयाकडून याबाबत दुबई सरकारला सतर्क करण्यात आले होते. तसेच त्याला भारतात आणण्यासाठी या यंत्रणा प्रयत्न करत आहेत. (Sourabh Chandrakar one of the promoters of the Mahadev online betting app has been put under house detention in Dubai)

