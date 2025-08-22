South America Earthquake : भूकंपाच्या धक्क्याने दक्षिण अमेरिका हादरली ! 8.0 इतकी तीव्रता, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

America Earthquake: दक्षिण अमेरिकेत भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ८.० इतकी मोजण्यात आली. रिपोर्टनुसार ड्रेक पॅसेज परिसरात भूकंपाचे हे धक्के बसले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.दरम्यान कोणत्याही जीवित किंवा वित्तहानीचे वृत्त समोर आलेले नाही. ड्रेक पॅसेज हा एक खोल आणि रुंद सागरी मार्ग आहे, जो नैऋत्य अटलांटिक महासागर आणि आग्नेय प्रशांत महासागराला जोडतो..यूएसजीएसच्या आकडेवारीनुसार, भूकंप १०.८ किलोमीटर खोलीवर नोंदवण्यात आला. पृथ्वीच्या आत सात टेक्टोनिक प्लेट्स आहेत. या प्लेट्स सतत फिरत राहतात. जेव्हा या प्लेट्स एकमेकांशी टक्कर घेतात, एकमेकांवर घासतात, एकमेकांवर चढतात किंवा त्यांच्यापासून दूर जातात तेव्हा जमीन हादरू लागते. याला भूकंप म्हणतात. भूकंप मोजण्यासाठी रिश्टर स्केलचा वापर केला जातो. ज्याला रिश्टर मॅग्निट्यूड स्केल म्हणतात..Kokilaben Ambani Hospitalised : कोकिळाबेन अंबानी यांची तब्येत अचानक बिघडली; एच. एन रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल .रिश्टर मॅग्निट्यूड स्केल १ ते ९ पर्यंत असतो. भूकंपाची तीव्रता त्याच्या केंद्रापासून म्हणजेच केंद्रबिंदूवरून मोजली जाते. म्हणजेच, त्या केंद्रातून बाहेर पडणारी ऊर्जा या स्केलवर मोजली जाते. १ म्हणजे कमी तीव्रतेची ऊर्जा बाहेर पडत आहे. ९ म्हणजे सर्वात जास्त. अत्यंत भयावह आणि विनाशकारी लाटा. त्या दूर जाताना कमकुवत होतात. जर रिश्टर स्केलवर तीव्रता ७ असेल, तर त्याभोवती ४० किलोमीटरच्या त्रिज्येत जोरदार हादरा बसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.