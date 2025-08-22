ग्लोबल

South America Earthquake : भूकंपाच्या धक्क्याने दक्षिण अमेरिका हादरली ! 8.0 इतकी तीव्रता, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Earthquake News : भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ८.० इतकी मोजण्यात आली. रिपोर्टनुसार ड्रेक पॅसेज परिसरात भूकंपाचे हे धक्के बसले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दरम्यान कोणत्याही जीवित किंवा वित्तहानीचे वृत्त समोर आलेले नाही.
America Earthquake
South America EarthquakeEsakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

America Earthquake: दक्षिण अमेरिकेत भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ८.० इतकी मोजण्यात आली. रिपोर्टनुसार ड्रेक पॅसेज परिसरात भूकंपाचे हे धक्के बसले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.दरम्यान कोणत्याही जीवित किंवा वित्तहानीचे वृत्त समोर आलेले नाही. ड्रेक पॅसेज हा एक खोल आणि रुंद सागरी मार्ग आहे, जो नैऋत्य अटलांटिक महासागर आणि आग्नेय प्रशांत महासागराला जोडतो.

Earthquake
america
global news

