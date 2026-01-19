ग्लोबल

Spain Train Accident : भीषण अपघात ! हायस्पीड ट्रेन एकमेकांना धडकल्या, २१ प्रवाशांचा मृत्यू, ३० जण गंभीर जखमी

Spain Rail crash : रुळावरून घसरलेली ट्रेन शेजारच्या ट्रॅकवर गेली आणि माद्रिद–हुएल्व्हा मार्गावरील रेन्फे ट्रेनला धडकली. अपघाताचा नेमका कारण अद्याप स्पष्ट नसून ट्रॅक नुकताच पुनर्बांधणी केलेला होता.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

युरोपातील देश स्पेनमध्ये एक मोठा रेल्वे अपघात झाला. दक्षिण स्पेनमध्ये एक हाय-स्पीड ट्रेन रुळावरून घसरली, शेजारच्या ट्रॅकवर गेली आणि समोरून येणाऱ्या ट्रेनशी धडकली. या भीषण अपघातात किमान २१ जणांचा मृत्यू झाला आणि ३० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. अंदाजे ३०० प्रवाशांना घेऊन जाणारी मालागाहून माद्रिदला जाणाऱ्या ट्रेनचा मागचा भाग संध्याकाळी ७:४५ वाजता कॉर्डोबाजवळ रुळावरून घसरला. रेल्वे ऑपरेटर अदिफच्या म्हणण्यानुसार, ही ट्रेन माद्रिदहून दक्षिणेकडील स्पॅनिश शहर हुएल्व्हाला जाणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनला धडकली, ज्यामध्ये अंदाजे २०० प्रवासी होते.

accident
Electric Train
europe
spain

