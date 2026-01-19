Spain Train Accident : भीषण अपघात ! हायस्पीड ट्रेन एकमेकांना धडकल्या, २१ प्रवाशांचा मृत्यू, ३० जण गंभीर जखमी

युरोपातील देश स्पेनमध्ये एक मोठा रेल्वे अपघात झाला. दक्षिण स्पेनमध्ये एक हाय-स्पीड ट्रेन रुळावरून घसरली, शेजारच्या ट्रॅकवर गेली आणि समोरून येणाऱ्या ट्रेनशी धडकली. या भीषण अपघातात किमान २१ जणांचा मृत्यू झाला आणि ३० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. अंदाजे ३०० प्रवाशांना घेऊन जाणारी मालागाहून माद्रिदला जाणाऱ्या ट्रेनचा मागचा भाग संध्याकाळी ७:४५ वाजता कॉर्डोबाजवळ रुळावरून घसरला. रेल्वे ऑपरेटर अदिफच्या म्हणण्यानुसार, ही ट्रेन माद्रिदहून दक्षिणेकडील स्पॅनिश शहर हुएल्व्हाला जाणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनला धडकली, ज्यामध्ये अंदाजे २०० प्रवासी होते. .स्पेनचे वाहतूक मंत्री ऑस्कर पुएंटे यांनी मृतांचा आकडा २१ असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की बचाव पथकांनी सर्व जखमींना बाहेर काढले आहे.पण मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो, असे मंत्र्यांनी सांगितले..अपघात कसा झाला?स्पेनच्या वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितले की अपघाताचे कारण अद्याप कळलेले नाही. त्यांनी ही "खरोखरच विचित्र" घटना म्हटले कारण ही दुर्घटना मे महिन्यात पुनर्बांधणी केलेल्या ट्रॅकच्या सपाट भागात घडली. त्यांनी असेही सांगितले की, रुळावरून घसरलेली ट्रेन चार वर्षांपेक्षा कमी जुनी होती. ती खाजगी कंपनी इरियोची होती, तर अपघातात सहभागी असलेली दुसरी ट्रेन स्पेनच्या सार्वजनिक रेल्वे कंपनी रेन्फेची होती..Train Accident : पुलाची भिंत तोडून ट्रेनसमोर कोसळला डंपर, अर्ध्या रात्री प्रवाशांचा आरडाओरडा अन् गोंधळ; थरारक अपघाताने सगळेच हादरले.पुएंटे यांच्या मते, पहिल्या ट्रेनचा मागचा भाग रुळावरून घसरला आणि दुसऱ्याशी आदळला, ज्यामुळे तिचे पहिले दोन डबे रुळावरून घसरले आणि चार मीटर (१३ फूट) उतारावरून खाली पडले. त्यांनी सांगितले की रेन्फे ट्रेनच्या पुढच्या भागाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. अपघाताच्या कारणाचा तपास करण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो, असे पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी सांगितले की, यास एक महिना लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.