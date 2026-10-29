Spain Train Crash: 'Minister Of Death' म्हणत उडाला संतापाचा भडका! ६८ बळींनंतर स्पेनमध्ये राजीनाम्यासाठी आंदोलन

Madrid: स्पेनमध्ये दोन हायस्पीड रेल्वेगाड्यांच्या धडकेत सुमारे ६८ जण ठार झाल्यानंतर नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला आहे. स्पेनची राजधानी माद्रिदमध्ये नागरिक रस्त्यांवर उतरले असून, या अपघाताला कारणीभूत धरत थेट परिवहन मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Spain Train Crash: स्पेनमध्ये रेल्वे अपघातात ६४ ठार; एकाच दिशेला जाणाऱ्या दोन वेगवान गाड्यांची धडक.बुधवारी दोन रेल्वेगाड्यांच्या अपघातात ६८ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर माद्रिदच्या रस्त्यांवर या दुर्घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलन सुरू झाले आहे. परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलकांनी सरकारला धारेवर धरले. काही आंदोलकांनी पोलिसांच्या दिशेने बाटल्या आणि ज्वलनशील वस्तू फेकल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला..Mercedes Accident न्यायाधीशाच्या १७ वर्षीय मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न? पोलीस आयुक्तांची उचलबांगडी, ४ पोलिसांचे निलंबन.स्पेनच्या परिवहन मंत्रालयाबाहेर मोठ्या संख्येने आंदोलक जमा झाले होते. रेल्वे अपघाताची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करत आंदोलकांनी सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. आंदोलकांकडून पुएंते यांना ‘मिनिस्टर ऑफ डेथ’ (मृत्यूचे मंत्री) असे संबोधले जात आहे. ही दुर्घटना आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीची योग्य पद्धतीने हाताळणी करण्यास प्रशासनाला अपयश आल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे..स्पेनमधील टोलेदो प्रांतातील उर्दा शहराजवळ हा अपघात झाला. ट्रॅकवर उभ्या असलेल्या रेल्वेगाडीला दुसऱ्या वेगवान गाडीने मागून धडक दिली. या दुर्घटनेत किमान ६८ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर मोठ्या प्रमाणात बचाव आणि मदत अभियान राबविण्यात आले..या अपघातानंतर रेल्वेच्या सुरक्षा यंत्रणेतील बिघाड आणि रेल्वे वाहतूक पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. परिवहन मंत्री पुएंते यांनी नियंत्रण केंद्राकडून दिलेल्या परवानगीबाबत गंभीर मुद्दे मांडले आहेत. मात्र, अपघाताचे नेमके कारण आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशी सुरू आहे. पंतप्रधान पेद्रो सांचेझ यांनी निष्पक्ष तपासाचे आश्वासन दिले असून, सरकारने तीन दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.