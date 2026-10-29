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Spain Train Crash: 'Minister Of Death' म्हणत उडाला संतापाचा भडका! ६८ बळींनंतर स्पेनमध्ये राजीनाम्यासाठी आंदोलन

Deadly train crash sparks anti-government protests in Spain: स्पेनमध्ये दोन वेगवान रेल्वेगाड्यांच्या धडकेत ६८ जणांचा मृत्यू; माद्रिदमध्ये परिवहन मंत्रालयाबाहेर निदर्शने, पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी केला अश्रुधुराचा वापर.
Spain Train Crash

Deadly train crash sparks anti-government protests in Spain

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Madrid: स्पेनमध्ये दोन हायस्पीड रेल्वेगाड्यांच्या धडकेत सुमारे ६८ जण ठार झाल्यानंतर नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला आहे. स्पेनची राजधानी माद्रिदमध्ये नागरिक रस्त्यांवर उतरले असून, या अपघाताला कारणीभूत धरत थेट परिवहन मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.

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