Sri Lanka Cyclone: चक्रीवादळामुळे श्रीलंकेत संचार ठप्प; अनेक घरांचे नुकसान, नद्यांचा पुर; श्रीलंकेत मदतकार्याला वेग

कोलंबो : 'दिटवाह' चक्रीवादळामुळे प्रचंड वित्तहानी झालेल्या श्रीलंकेमध्ये मदतकार्य करणाऱ्या भारतीय जवानांच्या बचावपथकाने आपल्या कामाला वेग आणला आहे..या पथकाने आज पुत्तालम जिल्ह्यात पुराच्या पाण्यात अडकून पडलेल्या नऊ महिन्यांच्या गर्भवतीची सुटका करत तिच्यावर प्राथमिक उपचार केले.वादळाच्या प्रभावामुळे श्रीलंकेत अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस कोसळून नद्यांना पूर आले आहेत..अनेक घरांचेही नुकसान झाले आहे. पुरामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. वादळामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या ४१० झाली असून अद्यापही ३५२ जण बेपत्ता आहेत. भारताने या देशाला मदत करण्यासाठी 'सागरबंधू' मोहीम सुरू केली असून याद्वारे भारताच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे व नौदलाचे जवान मदतकार्य करत आहेत..Cyclone Ditwah Update : श्रीलंकेतील प्रचंड विनाशानंतर भारताच्या किनाऱ्याजवळ पोहोचले दिटवाह चक्रीवादळ, 'या' राज्यांत मुसळधार पाऊस.त्यांनी पुरात अडकून पडलेल्या शेकडो लोकांची सुटका केली आहे. दरम्यान श्रीलंकेपेक्षाही बिकट स्थिती इंडोनेशियात झाली असून येथे येऊन गेलेल्या दुसऱ्या एका चक्रीवादळामुळे आतापर्यंत ७१२ जणांचा मृत्यू झाला आहे..