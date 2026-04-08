Strait of Hormuz: शस्त्रसंधी झाली पण होर्मुझ बंदच! पुन्हा युद्ध सुरु होण्याचा धोका; विशेष परवानगी घेण्याचे जहाजांना मेसेज, नाहीतर...

Iran Navy Warning Hormuz 2026: इराणवर अतिप्रचंड हल्ले करण्याची ट्रम्प यांची धमकी प्रत्यक्षात येण्यासाठीची वेळ नजीक येत असतानाच अमेरिका, इस्राईल आणि इराणने दोन आठवड्यांचा शस्त्रसंधी जाहीर केली. यामुळे इराण आणि आखाती देशांवर होणारे हल्ले थांबणार असून इराणने चर्चेचीही तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला करण्याचा आपला इशारा मागे घेतला आहे. या घडामोडींमुळे जगाने सुटकेचा निःश्वास सोडला..असं असलं तरी होर्मुझमधून जहाचं सोडली जात नसल्याची बाबत पुढे येत आहे. आखाती भागात अडकलेल्या अनेक जहाजांना इराणी नौदलाकडून पूर्वपरवानगी घेण्याचे संदेश पाठविण्यात आले आहे. तरीही कुणी पुढे येण्याचा प्रयत्न केला तर ते जहाज लक्ष्य करून नष्ट केले जाईल, असा इशारा देण्यात आल्याचे रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे..जहाजमालकांना मिळालेल्या संदेशांवरून हा महत्त्वाचा ऊर्जा मार्ग अद्याप बंदच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे वृत्तात म्हटले आहे. इराण दोन आठवड्यांसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणार असल्याने ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीची बुधवारी घोषणा केली होती. मात्र इस्राईलने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्यानंतर इराणी नौदलाने हा निर्णय घेतला आहे..या अनिश्चिततेमुळे जागतिक सागरी वाहतूक उद्योगात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून मर्क्स या डेन्मार्कच्या शिपिंग कंपनीने परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे. पूर्ण सुरक्षिततेची खात्री अद्याप नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सागरी माहिती सेवा देणाऱ्या 'लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजन्स'चे संपादक रिचर्ड मेड यांनी म्हणाले, की या शस्त्रसंधीमुळे परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. इराणचे नियंत्रण कायम असून जहाजांना परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगी नाही, तर मार्गही नाही." अशी इराणची भूमिका आहे. .पेझेश्कियन पाकिस्तानात जाणारदरम्यान, इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या अमेरिका-इराण शांतता चर्चेत इराण सहभागी होणार असल्याचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी सांगितले आहे. असा दावा पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी बुधवारी केला. इराणकडून चर्चेत कोण प्रतिनिधित्व करेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. इराणी नेतृत्वाने पाकिस्तानच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन इस्लामाबादमध्ये या आठवड्यात होणाऱ्या शांतता चर्चेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानले, असे शरीफ यांनी स्पष्ट केले.