ग्लोबल

समुद्रात तरंगू लागले iPhones अन् महागडे परफ्यूम! नेमकं काय घडलं? व्हिडिओ व्हायरल

iPhones and Luxury Perfumes Seen Floating at Sea : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत ‘जीएफएस प्राईड’ जहाज बुडाले; आयफोन आणि महागडे परफ्यूम समुद्रात विखुरले, तर सर्व २१ कर्मचाऱ्यांची सुखरूप सुटका करण्यात आली.
Viral Video

iPhones and Luxury Perfumes Seen Floating at Sea

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Viral Video: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत मालवाहू जहाज बुडाल्यानंतर समुद्राच्या पाण्यावर आयफोन आणि महागड्या विदेशी परफ्यूमच्या बाटल्या तरंगताना दिसल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीच्या मालकीचे हे जहाज सागरी मार्गावर दुर्घटनाग्रस्त झाले. त्यानंतर काही लोक लहान बोटींमधून समुद्रात विखुरलेल्या वस्तू गोळा करताना दिसत आहेत.

Loading content, please wait...
viral
iphone
Video
Perfume
viral video
Marathi News Esakal
www.esakal.com