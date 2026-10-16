समुद्रात तरंगू लागले iPhones अन् महागडे परफ्यूम! नेमकं काय घडलं? व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत मालवाहू जहाज बुडाल्यानंतर समुद्राच्या पाण्यावर आयफोन आणि महागड्या विदेशी परफ्यूमच्या बाटल्या तरंगताना दिसल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीच्या मालकीचे हे जहाज सागरी मार्गावर दुर्घटनाग्रस्त झाले. त्यानंतर काही लोक लहान बोटींमधून समुद्रात विखुरलेल्या वस्तू गोळा करताना दिसत आहेत. .सागरी सुरुंगाला धडक बसल्याचा दावामिळालेल्या माहितीनुसार, सिंगापूरचा ध्वज असलेले ‘जीएफएस प्राईड’ हे कंटेनर जहाज बुधवारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत बुडाले. जहाजाला सागरी सुरुंगाचा फटका बसल्याने दुर्घटना घडल्याचा दावा इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (आयआरजीसी) केला आहे. या घटनेदरम्यान जहाजावर आग लागल्याचेही वृत्त आहे.मात्र, सागरी अधिकाऱ्यांनी जहाजाला सागरी सुरुंगच लागला होता, हा दावा फेटाळला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जहाजाची धडक एका अज्ञात वस्तूशी झाली होती. या दुर्घटनेत जहाजावरील सर्व २१ कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. कोणालाही दुखापत झाली नसल्याचे सागरी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..२,५०० कंटेनरमधील वस्तू समुद्रात‘जीएफएस प्राईड’ हे जहाज दुबईहून सुमारे २,५०० कंटेनर घेऊन जात होते. या मालामध्ये आयफोन आणि महागड्या परफ्यूमच्या बाटल्यांचाही समावेश होता. जहाज बुडाल्यानंतर त्यातील काही वस्तू समुद्रात विखुरल्या. यानंतर लहान बोटींच्या मदतीने लोक या वस्तू गोळा करत असल्याचे व्हिडिओ मध्ये दिसत आहे..Indian Army Alert: भारतात घुसण्यासाठी 500 दहशवादी रेडी! 'पीओके'मध्ये लपून बसल्याची माहिती; लष्कराकडे महत्त्वाचे इनपुट्स.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या घटनाजागतिक तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या (एलएनजी) वाहतुकीसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जगातील एकूण तेल आणि एलएनजी पुरवठ्यापैकी सुमारे एक पंचमांश पुरवठा या मार्गातून होतो. त्यामुळे या परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न जागतिक ऊर्जा बाजारासाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.यापूर्वी २३ सप्टेंबर रोजी अँटिग्वा आणि बार्बुडा या देशाचा ध्वज असलेले ‘केप डाओ’ हे मालवाहू जहाज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ क्षेपणास्त्राच्या हल्ल्यात बुडाले होते. त्या घटनेत एका खलाशाचा मृत्यू झाला, तर अन्य कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यात आले. यूके मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स एजन्सीच्या अहवालानुसार, ४८ तासांच्या कालावधीत या परिसरात किमान पाच घटनांची नोंद झाली. यामध्ये टँकर आणि इतर व्यापारी जहाजांवरील ड्रोन हल्ल्यांचाही समावेश आहे..इराण-अमेरिका संघर्षाची पार्श्वभूमीअमेरिकेने इराणच्या बंदरांवर घातलेली नाकेबंदी आणि मागील महिन्यात लागू केलेले कठोर निर्बंध यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराण कारवाई करत असल्याचे सांगत आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवरील नियंत्रण वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे वृत्त आहे..रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, इराणच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तेहरान या सागरी मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांबाबत नवी रणनीती अवलंबत आहे. तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर ठेवणे आणि ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांवर दबाव निर्माण करणे, हा या रणनीतीमागील उद्देश असल्याचे सांगितले जाते.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या घटनांमुळे व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेबरोबरच जागतिक ऊर्जा बाजारावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांविषयी चिंता वाढली आहे. सध्या या प्रदेशातील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे..Tesla Roadster Video : 'हवेत उडणारी कार'? Elon Musk यांनी स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले; सेकंदात ६०ची स्पीड अन् ग्रॅव्हिटीची ऐशीतैशी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.